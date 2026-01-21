"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > ciclismo

Ciclismo adaptado y récord de convocatoria en la Vuelta Inclusiva 2026

La 7ª edición de la Vuelta Inclusiva se correrá este viernes en Santa Lucía, con casi 200 participantes en la modalidad participativa y 36 atletas en la competencia, en el marco de la Vuelta a San Juan.

San Juan se prepara para vivir una nueva edición de la Vuelta Inclusiva, la tradicional prueba de ciclismo adaptado que este viernes 23 de enero celebrará su séptima edición en el departamento Santa Lucía, en el marco de la Vuelta a San Juan, con un récord de participación.

La competencia contará con dos modalidades: participativa y competitiva, ambas con una convocatoria que marca un crecimiento sostenido del evento y refuerza su carácter inclusivo y federal.

La modalidad participativa reunirá a casi 200 personas, entre ellas integrantes de ONGs de toda la provincia, en una propuesta que busca visibilizar el deporte adaptado como herramienta de inclusión y encuentro social. El circuito será sobre calle Colón, con una distancia aproximada de 2 kilómetros. La largada está prevista para las 18, mientras que la premiación se realizará alrededor de las 18:45.

Te puede interesar...

En tanto, la modalidad competitiva contará con 36 atletas, superando los registros de ediciones anteriores. Participarán ciclistas de Mendoza, Córdoba, Tucumán y San Luis, lo que consolida el perfil federal de la prueba. El circuito tendrá una extensión de 7,600 kilómetros, recorriendo las calles Colón, Cordillera de los Andes, San Juan y San Lorenzo, para regresar nuevamente a Colón. La largada será a las 19 y la premiación está programada para las 20:15.

La competencia se dividirá en cuatro categorías. La categoría B (Tándem – V/M) contará con 14 atletas, que recorrerán 30,400 km; la categoría C (Individual – V/M) tendrá 10 participantes, con la misma distancia; la categoría H (Handbike – V/M) reunirá a 7 atletas, que completarán 22,800 km; y la categoría T (Triciclo – V/M) contará con 5 participantes, en un recorrido de 7,600 km.

Con esta séptima edición, la Vuelta Inclusiva continúa consolidándose como un espacio histórico de participación, visibilidad y competencia para personas con diferentes capacidades, reflejando el compromiso de San Juan con el deporte adaptado y la inclusión social.

Temas

Te puede interesar