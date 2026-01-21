Ciclismo adaptado y récord de convocatoria en la Vuelta Inclusiva 2026

En tanto, la modalidad competitiva contará con 36 atletas, superando los registros de ediciones anteriores. Participarán ciclistas de Mendoza, Córdoba, Tucumán y San Luis, lo que consolida el perfil federal de la prueba. El circuito tendrá una extensión de 7,600 kilómetros, recorriendo las calles Colón, Cordillera de los Andes, San Juan y San Lorenzo, para regresar nuevamente a Colón. La largada será a las 19 y la premiación está programada para las 20:15.

La competencia se dividirá en cuatro categorías. La categoría B (Tándem – V/M) contará con 14 atletas, que recorrerán 30,400 km; la categoría C (Individual – V/M) tendrá 10 participantes, con la misma distancia; la categoría H (Handbike – V/M) reunirá a 7 atletas, que completarán 22,800 km; y la categoría T (Triciclo – V/M) contará con 5 participantes, en un recorrido de 7,600 km.

Con esta séptima edición, la Vuelta Inclusiva continúa consolidándose como un espacio histórico de participación, visibilidad y competencia para personas con diferentes capacidades, reflejando el compromiso de San Juan con el deporte adaptado y la inclusión social.