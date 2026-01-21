La secuencia tuvo ritmo de película y terminó con un desenlace judicial inmediato. Leandro Lucero, apodado “San La Muerte”, fue condenado a 6 meses y 20 días de prisión efectiva y trasladado directamente al Penal de Chimbas, luego de aceptar un juicio abreviado acordado con la fiscalía de Flagrancia.
Una noche violenta y un juicio abreviado: prisión efectiva para "San La Muerte"
Tras una persecución nocturna en Santa Lucía, Leandro Lucero, conocido como “San La Muerte”, fue condenado a 6 meses y 20 días de prisión efectiva y enviado al Penal de Chimbas.