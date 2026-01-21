"
San Juan 8 > Policiales > Noche

Una noche violenta y un juicio abreviado: prisión efectiva para "San La Muerte"

Tras una persecución nocturna en Santa Lucía, Leandro Lucero, conocido como “San La Muerte”, fue condenado a 6 meses y 20 días de prisión efectiva y enviado al Penal de Chimbas.

La secuencia tuvo ritmo de película y terminó con un desenlace judicial inmediato. Leandro Lucero, apodado “San La Muerte”, fue condenado a 6 meses y 20 días de prisión efectiva y trasladado directamente al Penal de Chimbas, luego de aceptar un juicio abreviado acordado con la fiscalía de Flagrancia.

Según fuentes judiciales, el imputado fue acusado por robo simple y amenazas simples, en concurso real con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad Pública. El acuerdo se cerró con el fiscal Carlos Rodríguez, y el juez declaró la reincidencia, además de disponer prisión preventiva para garantizar el cumplimiento de la pena.

Todo ocurrió la noche del 19 de enero, en las inmediaciones de un kiosco de Santa Lucía. Lucero discutía con el dueño del comercio cuando robó un gato hidráulico y escapó del lugar. La situación derivó en un llamado a la Policía y en una persecución por la zona.

El escape duró poco. Al ser interceptado, el acusado trompeó y pateó a un efectivo policial que intentaba reducirlo. Los golpes impactaron en piernas y brazos del agente, que aun así logró contenerlo y concretar la detención, en medio de un clima tenso y hostil.

La escena se trasladó luego al Barrio Santa Clara, donde familiares del detenido intentaron impedir la aprehensión. Pese a los intentos, Lucero quedó bajo custodia policial a la espera del fiscal de Flagrancia.

Las agresiones no terminaron ahí. Mientras era trasladado a una dependencia policial, amenazó a la víctima del robo con frases que quedaron registradas en la causa. “Ya voy a volver con otros, te voy a prender fuego la casa”, lanzó, antes de agregar: “Te voy a apuñalar”. Esas expresiones terminaron de sellar el cuadro penal que derivó en su condena.

El antecedente pesó. Lucero contaba con una condena condicional previa, lo que obligó a unificar penas y aceleró el camino hacia la prisión efectiva.

