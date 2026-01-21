Robó armado, amenazó a la víctima y fue condenado a prisión efectiva
La Justicia condenó a Sergio Daniel Maric a 2 años de prisión efectiva por amenazas agravadas. El hecho comenzó como un robo armado en Capital y se resolvió por Flagrancia.
En una resolución rápida del sistema de Flagrancia, la Justicia de San Juan condenó a Sergio Daniel Maric a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo. El acusado fue declarado reincidente y hallado culpable del delito de amenazas agravadas.
El hecho se inició el 19 de enero, alrededor de las 17:50, cuando Maric interceptó a la víctima en Pedro de Valdivia, entre Avenida Alem y Catamarca. Bajo amenaza con un revólver calibre 38, le sustrajo un teléfono celular Motorola E7 y se dio a la fuga.
Tras el alerta al 911, personal de la Comisaría 3ª montó un operativo cerrojo. Al ser visualizado, el sospechoso huyó y se refugió en una vivienda del barrio Manantiales, donde los efectivos debieron ingresar por la fuerza luego de ser inicialmente repelidos por familiares del imputado.
Ante la urgencia del caso y la desaparición del arma y del celular durante la aprehensión, el fiscal Alberto Martínez solicitó una orden de allanamiento verbal a la jueza de turno, Gema Guerrero. El procedimiento se desarrolló en un clima de extrema hostilidad, con vecinos arrojando piedras al personal policial y judicial.
Durante el allanamiento se secuestró un revólver calibre 38 Special Colt, N° de serie 277810, que estaba cargado con cuatro cartuchos. El teléfono celular de la víctima no pudo ser recuperado.
El agravante que terminó de definir la calificación ocurrió cuando Maric era trasladado en el patrullero. Frente a efectivos policiales y al ayudante fiscal, le gritó a la víctima: “Cuando salga te voy a matar”. Las amenazas generaron temor concreto en el damnificado y resultaron determinantes para la condena.
Finalmente, en un juicio abreviado, la Justicia resolvió imponer la pena de 2 años de prisión efectiva y dispuso la prisión preventiva inmediata del condenado hasta que la sentencia quede firme, teniendo en cuenta su declaración de reincidencia, que limita el acceso a beneficios de libertad anticipada.