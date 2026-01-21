Robó armado, amenazó a la víctima y fue condenado a prisión efectiva

image

Ante la urgencia del caso y la desaparición del arma y del celular durante la aprehensión, el fiscal Alberto Martínez solicitó una orden de allanamiento verbal a la jueza de turno, Gema Guerrero. El procedimiento se desarrolló en un clima de extrema hostilidad, con vecinos arrojando piedras al personal policial y judicial.

Durante el allanamiento se secuestró un revólver calibre 38 Special Colt, N° de serie 277810, que estaba cargado con cuatro cartuchos. El teléfono celular de la víctima no pudo ser recuperado.

El agravante que terminó de definir la calificación ocurrió cuando Maric era trasladado en el patrullero. Frente a efectivos policiales y al ayudante fiscal, le gritó a la víctima: “Cuando salga te voy a matar”. Las amenazas generaron temor concreto en el damnificado y resultaron determinantes para la condena.

Finalmente, en un juicio abreviado, la Justicia resolvió imponer la pena de 2 años de prisión efectiva y dispuso la prisión preventiva inmediata del condenado hasta que la sentencia quede firme, teniendo en cuenta su declaración de reincidencia, que limita el acceso a beneficios de libertad anticipada.