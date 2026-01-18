Boca cerró la pretemporada con un triunfo ante Olimpia

El envío se desvió en un defensor de Boca, tomó una altura inesperada y describió una parábola que superó al arquero, colándose por el segundo palo para establecer el 1-0.

Boca reaccionó rápido y encontró el empate a los 27 minutos de la etapa inicial. La acción se gestó nuevamente por la izquierda, con Exequiel “El Changuito” Zeballos encarando hacia el centro y amagando para perfilarse.

El intento de pase fue bloqueado por la defensa paraguaya, pero el rebote quedó en la puerta del área. Braida controló y asistió hacia la derecha a Alan Velasco, quien sacó un derechazo potente desde afuera del área. El remate se desvió en un defensor y descolocó al arquero para el 1-1.

Siete minutos más tarde, a los 34 del primer tiempo, Boca pasó al frente. Tras una pérdida de Olimpia en ataque, Zeballos tomó la pelota en el mediocampo, ganó el duelo físico y encaró decidido hacia el área. __IP__

Con una finta desacomodó a su marcador y lanzó un centro pinchado y preciso con pierna izquierda hacia el segundo palo. Allí apareció Tomás Belmonte, que ingresó sin marca y conectó un cabezazo potente para establecer el 2-1 definitivo.

Luego del gol se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos, con empujones y discusiones que obligaron a la intervención del árbitro para calmar los ánimos.