Avanza la causa en AFA: procesaron a Tapia y Toviggino

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que acusó a la AFA de actuar como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal.

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Según consta en la causa, los períodos observados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social. El monto total involucrado supera los $19 mil millones.

Desde la defensa, Tapia y Toviggino argumentaron que la deuda fue cancelada, aunque fuera de término, lo que —según la acusación— no exime la configuración del delito.

En paralelo, el presidente Javier Milei tomó distancia del caso y remarcó que la denuncia fue impulsada por ARCA. “Si ARCA no hiciera eso, estaría incumpliendo los deberes de un funcionario público. En estos temas dejo que actúen los organismos y la Justicia, yo no interfiero”, sostuvo.

El mandatario agregó: “Si una persona comete un delito, tiene que pagar. En la Argentina, el que las hace las paga. Es una regla básica de este Gobierno”.

En contraste con el avance judicial, la AFA había difundido recientemente un comunicado institucional en el que destacaba la “transparencia” de la gestión de Tapia, a nueve años de su asunción. Allí se remarcaban mejoras en la administración, modernización de procesos y crecimiento en los ingresos del organismo.