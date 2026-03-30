El menor que mató a un alumno: tratamiento, encierro y sin condena

Un perfil atravesado por conflictos

Según detallaron sus abogados defensores, Mariana Oroño y Néstor Oroño, el joven presentaba un perfil complejo antes del ataque. Era un chico “callado y ensimismado”, que ya se encontraba bajo tratamiento psicológico.

De acuerdo a la información aportada, el adolescente había tenido episodios de autolesiones, lo que evidencia un cuadro previo de vulnerabilidad emocional. A esto se suma un contexto familiar marcado por la separación de sus padres, señalada como un factor que impactó en su conducta.

Aunque no se confirmaron antecedentes graves dentro del ámbito escolar, los investigadores no descartan que haya existido algún tipo de hostigamiento, una hipótesis que sigue bajo análisis.

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En las próximas horas se realizará la audiencia de atribución de cargos, un paso clave en este tipo de procesos. A diferencia del sistema penal de adultos, el objetivo no es fijar una pena, sino establecer el marco de intervención del Estado sobre el menor.

En ese esquema, el foco estará puesto en medidas socioeducativas, seguimiento psicológico y control institucional. El tiempo de permanencia en el sistema dependerá de informes interdisciplinarios que evalúen su evolución.

Paralelamente, la Justicia abrió otra línea de investigación para determinar el origen del arma utilizada —una escopeta— y si hubo responsabilidad de adultos en su acceso.

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El hecho ocurrió en un contexto de transición normativa. Días antes, el Congreso aprobó una reforma que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, pero la norma aún no está vigente.

Según explicó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el caso se rige por la legislación anterior. Si la nueva ley ya estuviera en aplicación, el adolescente podría enfrentar un proceso penal completo, aunque igualmente con límites en las penas.

Por ahora, su futuro no estará marcado por una condena, sino por un proceso de intervención estatal que buscará abordar su conducta, su salud mental y su reintegración social, en medio de uno de los hechos más graves ocurridos en el ámbito escolar reciente.