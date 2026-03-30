El árbitro sanjuanino Ejarque, justificó ingresos y apuntó a Clarín
El árbitro explicó que los ingresos provienen de publicidad en un programa radial. Negó irregularidades, cuestionó la versión mediática y ratificó que tiene todo documentado.
l árbitro sanjuanino Emanuel Ejarque volvió a referirse a la investigación en la que aparece mencionado y dio precisiones sobre el origen de los depósitos que generaron sospechas.
Según explicó, los ingresos están vinculados a su participación en un programa radial entre 2021 y 2023, donde se gestionaban auspicios comerciales. “Era un espacio con sponsor, como la mayoría de los programas”, sostuvo, al detallar que las menciones publicitarias se realizaban al aire.
De acuerdo con su versión, la empresa involucrada en la causa actuaba como auspiciante del ciclo y realizaba pagos mensuales en ese marco. “Tengo todas las facturas y comprobantes que respaldan cada transferencia y su concepto”, afirmó.
En el expediente judicial se identificaron al menos ocho transferencias realizadas entre mayo de 2021 y febrero de 2022 por un total de $362.000, fondos que habrían sido girados desde la firma Malte SRL, bajo análisis en la causa por su posible vínculo con sectores del fútbol argentino.
La polémica escaló tras una publicación de Clarín que sugirió que Ejarque y el árbitro Fernando Espinoza habrían recibido pagos para favorecer resultados en partidos. Frente a esa versión, el sanjuanino fue tajante y negó cualquier relación con maniobras de ese tipo.
En su descargo, también cuestionó el tratamiento mediático del caso. “Se hizo una lectura parcial sin contemplar la documentación que respalda todo”, planteó. Además, aseguró que los ingresos fueron declarados y que no presentan inconsistencias. “No hay irregularidades, son actividades lícitas y comprobables”, remarcó.
El expediente avanza con el análisis del circuito financiero, a partir de cruces de datos bancarios y peritajes contables. En ese marco, Ejarque reconoció otros movimientos vinculados a su actividad, como la compra de equipamiento para capacitación arbitral.
La causa se inscribe en una investigación más amplia que alcanza a otros actores del fútbol argentino. Mientras tanto, el árbitro insistió en su postura: “Estoy tranquilo y a disposición de la Justicia para aclarar lo que sea necesario”.