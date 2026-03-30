El árbitro sanjuanino Ejarque, justificó ingresos y apuntó a Clarín

En el expediente judicial se identificaron al menos ocho transferencias realizadas entre mayo de 2021 y febrero de 2022 por un total de $362.000, fondos que habrían sido girados desde la firma Malte SRL, bajo análisis en la causa por su posible vínculo con sectores del fútbol argentino.

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La polémica escaló tras una publicación de Clarín que sugirió que Ejarque y el árbitro Fernando Espinoza habrían recibido pagos para favorecer resultados en partidos. Frente a esa versión, el sanjuanino fue tajante y negó cualquier relación con maniobras de ese tipo.

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En su descargo, también cuestionó el tratamiento mediático del caso. “Se hizo una lectura parcial sin contemplar la documentación que respalda todo”, planteó. Además, aseguró que los ingresos fueron declarados y que no presentan inconsistencias. “No hay irregularidades, son actividades lícitas y comprobables”, remarcó.

El expediente avanza con el análisis del circuito financiero, a partir de cruces de datos bancarios y peritajes contables. En ese marco, Ejarque reconoció otros movimientos vinculados a su actividad, como la compra de equipamiento para capacitación arbitral.

La causa se inscribe en una investigación más amplia que alcanza a otros actores del fútbol argentino. Mientras tanto, el árbitro insistió en su postura: “Estoy tranquilo y a disposición de la Justicia para aclarar lo que sea necesario”.