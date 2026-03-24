Messi llegó al país: "Bienvenido a casa, capitán"

Un detalle no menor es que en las fotos no aparece Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, que habitualmente suele ir a recibirlo y fotografiarse cada vez que el rosarino llega al país.

Los duelos ante Zambia y Mauritania podrían ser los últimos de Lionel Messi con la camiseta argentina en el país. Más allá de que no hubo un anuncio oficial, todo indica que el mejor jugador del mundo podría retirarse de equipo nacional después del próximo Mundial. Por ese motivo, y más allá de la inferioridad de los rivales, se agotaron las entradas.

Los partidos en la Bombonera y las prácticas en el Predio serán determinantes para Lionel Scaloni, que afronta esta última doble fecha FIFA con varias incógnitas de cara a la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

En el arco, la pelea está abierta entre Juan Musso y Walter Benítez por el tercer puesto. Con Emiliano Martínez como titular y Gerónimo Rulli como suplente, Musso parece haber tomado ventaja tras sus actuaciones en Atlético de Madrid, aunque Benítez buscará revertir la situación desde Crystal Palace.

La defensa también presenta dudas. En el puesto de zaguero central izquierdo compiten Marcos Senesi y Facundo Medina, detrás de Nicolás Otamendi y con la baja de Lisandro Martínez por lesión.

Lionel Scaloni ya conoce lo que es enfrentar a Mauritania. Le ganó 2-0 como técnico de la Selección sub-20 en el torneo de L´Alcúdia en España. (Foto: AP)

Además, en el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico tiene su lugar asegurado, pero la aparición de Gabriel Rojas mete presión sobre Marcos Acuña. Incluso Valentín Barco asoma como una alternativa versátil.

En el mediocampo surge una de las grandes incógnitas: Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni compiten por un lugar en su primer Mundial. El futbolista del Benfica parte con ventaja por su continuidad, aunque el talento del joven vinculado al Real Madrid mantiene la disputa abierta.

En la delantera, la pelea es directa: José Manuel López o Joaquín Panichelli. Con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como fijas, el tercer centrodelantero saldrá de este duelo.