PAMI: qué jubilados tienen cobertura 100% en medicamentos

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Sin embargo, no es el único criterio. El PAMI también analiza los bienes registrados a nombre del afiliado. Incluso con ingresos dentro del límite, pueden quedar excluidas personas que tengan más de un inmueble, vehículos con menos de 10 años de antigüedad o bienes considerados de alto valor, como embarcaciones o aeronaves.

Otro factor determinante es la participación en sociedades o empresas. El organismo entiende que ese tipo de vínculos puede reflejar una capacidad económica mayor, por lo que quienes se encuentren en esa situación tampoco acceden al beneficio.

A esto se suma la cobertura de salud. Los afiliados que cuentan con medicina prepaga o doble cobertura médica quedan excluidos del acceso a medicamentos gratuitos, ya que se considera que disponen de otro sistema para cubrir esos costos.

En la práctica, esto configura un esquema segmentado: el beneficio se concentra en jubilados con ingresos bajos, sin patrimonio relevante y sin cobertura adicional. Para quienes cumplen con estos requisitos, el acceso al vademécum con cobertura al 100% representa un alivio significativo, sobre todo en tratamientos prolongados o crónicos.

El sistema actual, además, es resultado de un proceso judicial que obligó a revisar las condiciones de acceso. Una acción de amparo impulsada por el diputado Carlos Cisneros junto a la asociación REDECU cuestionó restricciones previas que habían endurecido los requisitos.

La causa avanzó en la Justicia Federal y derivó en un fallo que ordenó retrotraer esas limitaciones y garantizar la cobertura integral. Tras ese proceso, el PAMI implementó cambios: amplió el listado de medicamentos y redujo trabas administrativas, aunque mantuvo los criterios socioeconómicos para definir quién accede al beneficio.

Quiénes pueden acceder

Jubilados o pensionados con ingresos de hasta 1,5 haberes mínimos

Hasta 3 haberes mínimos si conviven con una persona con discapacidad

Sin patrimonio significativo

Sin cobertura médica adicional

Quiénes quedan excluidos

Por ingresos

Quienes superen 1,5 haberes mínimos

Más de 3 haberes mínimos en caso de convivencia con discapacidad

Personas con participación en empresas

Por patrimonio

Titulares de más de un inmueble

Propietarios de vehículos con menos de 10 años

Personas con bienes de lujo (embarcaciones, aeronaves)

Por cobertura