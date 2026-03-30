PAMI: qué jubilados tienen cobertura 100% en medicamentos
El acceso a medicamentos gratuitos del PAMI depende de ingresos, patrimonio y cobertura de salud. Qué condiciones hay que cumplir y quiénes quedan excluidos.
El acceso a medicamentos sin costo a través del PAMI sigue siendo uno de los beneficios más importantes para jubilados y pensionados, aunque no es universal. La cobertura al 100% está sujeta a una serie de requisitos que determinan quiénes pueden acceder y quiénes quedan afuera del sistema.
En términos generales, el esquema está dirigido a afiliados con menor capacidad económica. Para eso, el organismo evalúa tres variables centrales: ingresos mensuales, situación patrimonial y tipo de cobertura de salud. El cruce de estos factores es el que define la inclusión o exclusión del beneficio.
Uno de los puntos clave es el nivel de ingresos. Pueden acceder a medicamentos gratuitos aquellos jubilados o pensionados que perciban hasta 1,5 haberes mínimos. Ese umbral se amplía a 3 haberes mínimos en los casos en que convivan con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad. Quienes superen esos ingresos quedan automáticamente fuera de la cobertura total.
Sin embargo, no es el único criterio. El PAMI también analiza los bienes registrados a nombre del afiliado. Incluso con ingresos dentro del límite, pueden quedar excluidas personas que tengan más de un inmueble, vehículos con menos de 10 años de antigüedad o bienes considerados de alto valor, como embarcaciones o aeronaves.
Otro factor determinante es la participación en sociedades o empresas. El organismo entiende que ese tipo de vínculos puede reflejar una capacidad económica mayor, por lo que quienes se encuentren en esa situación tampoco acceden al beneficio.
A esto se suma la cobertura de salud. Los afiliados que cuentan con medicina prepaga o doble cobertura médica quedan excluidos del acceso a medicamentos gratuitos, ya que se considera que disponen de otro sistema para cubrir esos costos.
En la práctica, esto configura un esquema segmentado: el beneficio se concentra en jubilados con ingresos bajos, sin patrimonio relevante y sin cobertura adicional. Para quienes cumplen con estos requisitos, el acceso al vademécum con cobertura al 100% representa un alivio significativo, sobre todo en tratamientos prolongados o crónicos.
El sistema actual, además, es resultado de un proceso judicial que obligó a revisar las condiciones de acceso. Una acción de amparo impulsada por el diputado Carlos Cisneros junto a la asociación REDECU cuestionó restricciones previas que habían endurecido los requisitos.
La causa avanzó en la Justicia Federal y derivó en un fallo que ordenó retrotraer esas limitaciones y garantizar la cobertura integral. Tras ese proceso, el PAMI implementó cambios: amplió el listado de medicamentos y redujo trabas administrativas, aunque mantuvo los criterios socioeconómicos para definir quién accede al beneficio.
Quiénes pueden acceder
Jubilados o pensionados con ingresos de hasta 1,5 haberes mínimos
Hasta 3 haberes mínimos si conviven con una persona con discapacidad
Sin patrimonio significativo
Sin cobertura médica adicional
Quiénes quedan excluidos
Por ingresos
Quienes superen 1,5 haberes mínimos
Más de 3 haberes mínimos en caso de convivencia con discapacidad
Personas con participación en empresas
Por patrimonio
Titulares de más de un inmueble
Propietarios de vehículos con menos de 10 años
Personas con bienes de lujo (embarcaciones, aeronaves)