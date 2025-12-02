Argentina vapuleó a Cuba por las eliminatorias para el Mundial 2027

Con el alero Nicolás Brussino como figura, con 13 puntos y 13 rebotes, y el escolta Gabriel Deck como máximo goleador, 18 puntos, Argentina jugará la tercera fecha recibiendo a Uruguay, el viernes 27 de febrero de 2016, en la segunda ventana internacional.

El primer cuarto no tuvo mucho nivel, de parte de ninguno de los dos bandos. Los primeros puntos fueron convertidos por el alero titular, Nicolás Brussino, con una penetración por derecha.

Argentina tuvo un buen comienzo con los rebotes ofensivos y los tiros exteriores de Brussino, que convirtió dos para darle ventaja al equipo nacional.

Embed - Argentina v Cuba | Highlights | FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers

Por su lado, Cuba tuvo problemas durante todo el partido. Con la dura ausencia del base Karel Guzmán, su figura en el encuentro anterior, el peso ofensivo del conjunto centroamericano se vio muy afectado: no pudieron convertir en sus primeras ocho posesiones.

De todas formas, pudieron igualar el partido sobre el final del primer parcial e irse en desventaja por solo un punto, aunque el encuentro perdería las equivalencias con el correr de los minutos.

Comenzado el segundo cuarto, el equipo de Pablo Prigioni comenzó a mejorar y sacarle distancia a su rival. Fortaleciéndose con los ataques rápidos, beneficiado por la diferencia física, y las segundas oportunidades.

Además, una pésima conquista con los tiros exteriores, apenas 2 convertidos de 18 en el primer tiempo, se contrarrestaba con la imposición debajo de ambos aros del pivot Francisco Caffaro.

El tercer cuarto empezó con la albiceleste ganando por 41-27 y terminaría marcando una enorme diferencia entre ambos quintetos. La imprecisión argentina de los primeros dos parciales comenzó a desvanecerse y empezaron a puntuar todos: el base Facundo Campazzo y el alero Gabriel Deck de tres puntos, además de los primeros puntos del guardia José Vildoza en toda la serie.

Tal fue la diferencia en el tercer parcial que Cuba no pudo sumar hasta la mitad del mismo, mientras que el combinado argentino se floreó, con 34 unidades y llegando al último cuarto aventajándose por 75 a 40.yCnaGg

El nivel nacional no decreció en el último parcial. Con un juego un poco más lento, descansando ante un partido definido, Argentina comenzó a lucirse, moviendo la pelota a placer ante las marcas tardías de los rivales y siendo superior en todas las facetas del juego, incluso dándole lugar a lo espectacular: una enorme volcada de espaldas por encima de la cabeza del escolta Gonzalo Corbalán y dos triples de esquina seguidos del guardia Juan Bocca y el alero Lee Aaliya, para superar los 100 puntos y sentenciar un gran triunfo por 105-49.