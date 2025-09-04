"
San Juan 8 > Ovación > Eliminatorias Sudamericanas

Así se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Sudamericanas disputarán este jueves su penúltima fecha. Quedan tres pasajes directos para el Mundial y un lugar para el Repechaje.

Las Eliminatorias Sudamericanas disputarán este jueves la penúltima fecha de su calendario con miras al Mundial 2026. Argentina, Ecuador y Brasil son los únicos que tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo de EE.UU, Canadá y México.

Uruguay, Paraguay y Colombia están a un paso de la clasificación y podrían conseguirla este jueves. Venezuela, todavía con chances de clasificar de manera directa, y Bolivia pelean por un lugar en el Repechaje a falta de dos fechas para el final.

Eliminatorias Sudamericanas, fecha 17:

Jueves 4 de septiembre:

20:30; Colombia - Bolivia

20:30; Uruguay - Perú

20:30; Paraguay - Ecuador

20:30; Argentina - Venezuela

21:30; Brasil - Chile

Eliminatorias Posiciones f16 - 2025

