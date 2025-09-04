Las Eliminatorias Sudamericanas disputarán este jueves la penúltima fecha de su calendario con miras al Mundial 2026. Argentina, Ecuador y Brasil son los únicos que tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo de EE.UU, Canadá y México.
San Juan 8 > Ovación > Eliminatorias Sudamericanas
Así se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas
Las Eliminatorias Sudamericanas disputarán este jueves su penúltima fecha. Quedan tres pasajes directos para el Mundial y un lugar para el Repechaje.