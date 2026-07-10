Así juega la Selección Suiza que se enfretará a Argentina en cuartos

Cuáles son las principales fortalezas ofensivas de Suiza antes de enfrentar a Argentina

El conjunto europeo destaca por su contundencia en ataque y por una notable eficacia que le permite maximizar cada una de las aproximaciones de peligro que genera.

Suiza no necesita aplastar a sus rivales, le alcanza con competir mejor los momentos y aprovechar sus posibilidades. Contra Canadá ganó 2-1 con 6 remates y 1,68 xG, ante Argelia venció 2-0 con 11 tiros y 1,9 xG, y frente a Colombia sostuvo el cero durante 120 minutos para avanzar por penales. Teniendo en cuenta cómo Egipto complicó a la Argentina en octavos, esta efectividad es un llamado de atención. En ofensiva, Breel Embolo es la referencia tras convertir ante Qatar y Argelia y ser titular en todos los partidos, condicionando centrales por potencia. Ante la lesión de la joya de 20 años Johan Manzambi en un entrenamiento previo a Colombia, quien parece descartada, Embolo se vuelve una pieza determinante en la fijación y el juego directo.

Qué debilidades de Suiza puede aprovechar la Selección Argentina en cuartos de final

El seleccionado helvético muestra fisuras cuando es atacado por los extremos y cuando se ve obligado a replegarse excesivamente cerca de su propia portería.

Entre las debilidades, una que podrá explotar la Argentina será el ataque por las bandas, recordando que el tándem de Enzo Fernández y Tagliafico resultó fundamental en el primer tiempo ante Egipto. Asimismo, Suiza sufre la pérdida de control emocional y territorial cuando debe defender bajo, quedando muy cerca de su arquero Kobel, quien fue figura en los penales ante Colombia. Por este motivo, para la Albiceleste el desafío no será únicamente imponer jerarquía, sino impedir que el rival lo lleve al terreno que más le conviene: un duelo largo, táctico, paciente y lleno de detalles.