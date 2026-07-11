Bombazo: un ídolo de Boca no descartó postularse a presidente de la Nación

El Apache, de 42 años, aclaró que no se trata de un proyecto inmediato y remarcó que todavía se siente vinculado al fútbol. Sin embargo, explicó que ambas posibilidades representan para él una muestra del camino recorrido desde su infancia en Fuerte Apache.

Tevez habló de política y de su futuro

“Sabés que el archivo te puede llegar a matar, pero salir de Fuerte Apache y ser presidente de una Nación... Yo a veces me pregunto eso. Salir de Fuerte Apache y ser presidente de una Nación o el día de mañana ser presidente de Boca es algo que a cualquier ser humano le infla el pecho. Son dos cosas que no descarto para nada”.

“Tévez presidente”



Porque el ex-futbolista NO DESCARTA presentarse como CANDIDATO A PRESIDENTE en un futuro. pic.twitter.com/5AT2B4KFrC — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 11, 2026

Luego aclaró que, por ahora, esos proyectos no están entre sus prioridades. "Obvio que hoy no es el momento. Pero digo que el día de mañana, cuando no tenga más nada que dar en el fútbol, pensaré qué haré. Es algo que a veces se te viene a la cabeza. Salir de Fuerte Apache y ser presidente de la Nación o ser presidente de Boca es ver cómo creciste tanto en tu vida".

Durante la entrevista también habló de su infancia y de cómo el barrio donde creció moldeó su personalidad. "Es que el barrio a mí me forzó el carácter que tengo, porque no me achiqué nunca hacia nadie, siempre tuve mi punto de vista y siempre con eso morí, y con eso siempre fui al frente. A veces equivocado, a veces no, a veces con razón, a veces no. Sé de dónde vine, sé cómo me crié, cómo me criaron y eso para mí es lo más valioso que tengo. Hoy me paran por la calle y con 42 años y me siguen llamando Carlitos. Lo más preciado que tengo es que me digan 'nunca cambiaste'", expresó.

Además, recordó cómo era su vida antes de convertirse en futbolista profesional: "Yo conocí la General Paz que quedaba a 15 cuadras. Había un pozo que pasaba el agua y nos bañábamos ahí. La conocí a los 14 años cuando empecé a cambiar solo. El mundo era Fuerte Apache. Podías ir a Ramos Mejía pero el mundo pasaba por ahí adentro".

Tevez, ¿DT de Boca?

Otro de los temas que abordó fue la posibilidad de convertirse en entrenador de Boca. Tevez aseguró que es un desafío que le gustaría afrontar, aunque considera que todavía no llegó el momento.

"Llegará en el momento justo, sin forzar absolutamente nada. Hay que esperarlo. Si hoy me decís 'tenés que dirigir a Boca', es algo forzado. Yo creo que me falta un paso, y ese momento sin forzarlo, va a llegar. No es para cualquiera. Primero tenés que ganar el campeonato y segundo la Libertadores. Sino no podés estar, más nosotros que venimos en un pasado tan grande en Boca".

Así, Tevez dejó en claro que, una vez finalizada su etapa en el fútbol, no cierra la puerta a nuevos desafíos. Entre ellos mencionó la posibilidad de involucrarse en la política o de regresar a Boca desde otro rol, aunque insistió en que todavía no es tiempo de tomar esa decisión.