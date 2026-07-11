Ante la emergencia por las altas temperaturas, Francia toma medidas inéditas

Según los principales servicios meteorológicos, durante la tarde se esperaba una temperatura máxima en París de 35 grados centígrados. Veinticuatro departamentos, donde viven 22,2 millones de personas según un cálculo de la AFP, se encontraban el sábado bajo el nivel máximo de alerta emitido por el servicio meteorológico nacional Méteo-France. Entre ellos, figuran París y su región metropolitana.

Otros 59 departamentos estaban bajo alerta naranja, mientras la gente abarrotaba trenes y rutas en el inicio de un fin de semana largo, previo al feriado del 14 de julio.

En toda Francia, muchas ciudades han renunciado a los típicos fuegos artificiales de la fiesta nacional debido al aumento de incendios y a las condiciones de sequía, en lo que representa la tercera ola de calor que atraviesa el país.

En junio, el país registró más de 2.000 muertos atribuibles a la ola de calor y 300 durante las altas temperaturas a finales de mayo, según cifras oficiales.

El gobierno de Emmanuel Macron ha recibido numerosas críticas por su “falta de preparación” ante el calor extremo, cuya creciente frecuencia los científicos atribuyen al cambio climático causado por el ser humano.

Alerta por incendios

En este contexto, los incendios se multiplican. Más de 25.000 hectáreas han ardido desde principios de año, casi el doble de lo que se registraba en el mismo período de 2025, según la Seguridad Civil.

Macron, hizo un llamado a la vigilancia este sábado, advirtiendo que nueve de cada diez incendios se deben a la actividad humana. “Un solo segundo de distracción puede poner en riesgo a las familias, poner en peligro a quienes nos protegen y destruir nuestro campo”, advirtió en X.

Desde Francia hasta Portugal y Grecia, las llamas devoran miles de hectáreas en gran parte del sur de Europa. El mapa de riesgo, según expertos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Copernicus Effis), actualizado el 9 de julio, sigue indicando un peligro extremo, con “la temporada más crítica aún por llegar”.

En Francia, los enormes incendios en los Pirineos Orientales han obligado a más de 10.000 personas a evacuar sus hogares en los últimos días, lo que ha llevado a las autoridades a prohibir el acceso público a lo largo de una etapa del Tour de Francia. En el macizo del Mont Canigó, las llamas han arrasado casi 5.000 hectáreas de bosque.

Sin embargo, los incendios que llevan días asolando el sureste del país, siguen activos, y las llamas han destruido 3.700 hectáreas, según el último informe de los bomberos. En Portugal, el incendio forestal que azotó la zona de Vouzela (en el distrito de Viseu) ha sido uno de los más devastadores de la temporada hasta la fecha en el país. Las llamas han arrasado más de 13.000 hectáreas de bosque, avanzando a una velocidad de hasta 600 hectáreas por hora, con una columna de humo que se extiende miles de kilómetros hacia el océano Atlántico, lo que obligó al país a activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que recibió apoyo y refuerzos inmediatos, incluyendo equipos de respuesta españoles y pilotos especializados procedentes de Italia.

A ello se le suma, el feroz incendio forestal desatado en la noche del jueves en una zona semiárida cerca de las montañas de la Sierra de Los Filabres, en la provincia de Almería, que dejó al menos 12 muertos -mayoritariamente extranjeros- más de 20 desaparecidos y cientos de evacuados.

La mayoría de las víctimas murieron tras ignorar las instrucciones de permanecer resguardadas, dijo el presidente de los servicios de emergencia de Andalucía, Antonio Sanz. Algunos intentaron escapar por el cauce seco de un río que se convirtió en una trampa mortal.

Se cree que cuatro de las víctimas eran ciudadanos británicos porque el volante de su auto calcinado estaba en el lado derecho, como en los vehículos de ese origen. También se cree que entre los muertos se encuentran personas de otras nacionalidades y se espera que la cifra de muertos aumente, de acuerdo con las autoridades.