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Un boleto a semis y un duelo de goleadores: Inglaterra se mide con Noruega

Inglaterra y Noruega se enfrentan este sábado desde las 18 por los cuartos de final del Mundial 2026. Kane y Haaland animarán un duelo estelar con un premio mayor: enfrentar al ganador de Argentina-Suiza.

El Mundial 2026 tendrá este sábado otro de sus grandes partidos. Inglaterra y Noruega se medirán desde las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con un lugar en las semifinales en juego y el atractivo de enfrentar en la próxima instancia al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza.

El encuentro contará con el arbitraje del francés Clément Turpin y podrá verse por DSports y Paramount+, además de la cobertura minuto a minuto de Cadena 3.

El seleccionado inglés llega tras superar una exigente llave frente a México, al que venció 3-2 pese a jugar gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos. Antes había eliminado con sufrimiento a la República Democrática del Congo por 2-1 y, en la fase de grupos, derrotó a Croacia (4-2) y Panamá (2-0), además de empatar sin goles con Ghana.

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Del otro lado estará una de las grandes revelaciones del torneo. Noruega disputa su primer Mundial desde Francia 1998 y construyó una campaña que sorprendió a todos. En la fase de grupos goleó 4-1 a Irak, venció 3-2 a Senegal y cayó 4-1 frente a Francia con un equipo alternativo. Luego dejó en el camino a Costa de Marfil (2-1) y dio uno de los grandes golpes del certamen al eliminar a Brasil por 2-1 en los octavos de final.

Más allá de lo colectivo, todas las miradas estarán puestas en el duelo entre Harry Kane y Erling Haaland, dos de los máximos artilleros del campeonato. El delantero noruego acumula siete goles y marcha tercero en la tabla de goleadores, solo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con ocho. Kane, por su parte, suma seis tantos y buscará alcanzar a los líderes.

El ganador del cruce avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde aguardará el vencedor del partido que esta noche protagonizarán Argentina y Suiza.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan y acompaña toda la cobertura de la Selección Argentina con la transmisión de cada uno de sus partidos.

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