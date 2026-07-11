Un boleto a semis y un duelo de goleadores: Inglaterra se mide con Noruega

Del otro lado estará una de las grandes revelaciones del torneo. Noruega disputa su primer Mundial desde Francia 1998 y construyó una campaña que sorprendió a todos. En la fase de grupos goleó 4-1 a Irak, venció 3-2 a Senegal y cayó 4-1 frente a Francia con un equipo alternativo. Luego dejó en el camino a Costa de Marfil (2-1) y dio uno de los grandes golpes del certamen al eliminar a Brasil por 2-1 en los octavos de final.

Más allá de lo colectivo, todas las miradas estarán puestas en el duelo entre Harry Kane y Erling Haaland, dos de los máximos artilleros del campeonato. El delantero noruego acumula siete goles y marcha tercero en la tabla de goleadores, solo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con ocho. Kane, por su parte, suma seis tantos y buscará alcanzar a los líderes.

El ganador del cruce avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde aguardará el vencedor del partido que esta noche protagonizarán Argentina y Suiza.

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