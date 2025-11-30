Ascenso de Estudiantes (RC): violencia de los hinchas de Madryn

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1995254533174255767&partner=&hide_thread=false Deportivo Madryn robó todo el año para ascender y terminó perdiendo dos finales. Encima los hinchas suspendieron el partido y le robaron la camiseta a sus jugadores.



Toda derrota de los equipos de Tapia se celebra. Hoy ganó el futbol, justicia. pic.twitter.com/9Yih6QTm3h — SpiderCARP (@SpiderCarp23) November 30, 2025

A lo largo del campeonato, Deportivo Madryn fue puesto bajo la lupa por diversos sectores del ascenso debido a presuntos beneficios arbitrales que habrían condicionado varios encuentros claves. Esas sospechas generaron un clima de desconfianza generalizado, que terminó explotando cuando el equipo no logró el objetivo deportivo.

Lejos de aportar calma, los cuestionamientos externos convivieron con las propias limitaciones futbolísticas del plantel, que nunca encontró la solidez necesaria para sostener su candidatura al ascenso. Esa combinación de presiones internas y acusaciones públicas dejó al club en el centro de un debate que se extendió más allá de lo estrictamente deportivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nardonid5os/status/1995253622787948612&partner=&hide_thread=false La subtrama de madryn contra estudiantes de rio cuarto pic.twitter.com/5ujCvGVqBl — nardoni (@nardonid5os) November 30, 2025

El empate ante Estudiantes de Río Cuarto no solo marcó el final de una campaña irregular, sino también el cierre de un ciclo en el que la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel deberán replantearse el rumbo. El desafío ahora será reconstruir la confianza, tanto puertas adentro como hacia el exterior, para evitar que la próxima temporada vuelva a estar atravesada por polémicas que excedan el juego.hP8JTw

El otro gran protagonista de la noche fue Estudiantes de Río Cuarto, que con el 1-1 en Madryn y el 3-1 en el resultado global logró regresar a la élite del fútbol argentino después de 40 años de ausencia.

Mientras el local quedó envuelto en incidentes y cuestionamientos, el conjunto cordobés celebró una gesta histórica que coronó una temporada sólida y sin sobresaltos.