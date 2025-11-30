Estudiantes de Río Cuarto volvió a Primera División

Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por Iván Delfino, logró el ascenso a la Liga Profesional 2026 gracias al resultado global: en la ida, como local, se había impuesto 2-0 con goles de Tomás González y Juan Antonini.

En el primer tiempo, el conjunto cordobés tuvo las situaciones más claras y estuvo cerca de cerrar la serie con un 3-0 global, pero el arquero de Madryn, Yair Bonnin, apareció como figura al atajar en tres oportunidades los remates del paraguayo Javier Ferreira. Además, Recalde detuvo con el cuerpo un disparo sobre la línea de Agustín Fontana, manteniendo el cero.

El segundo tiempo empezó con más ritmo y a los 18 minutos Silba conectó una tijera para batir a Brian Olivera y poner a Madryn a un gol de forzar los penales. Con un hombre menos desde los 36’, Madryn no pudo sostener la ventaja y cuatro minutos después llegó el empate de Agustín Morales, que sentenció la serie a favor de Estudiantes.

El cierre del partido estuvo marcado por incidentes: hinchas locales arrojaron proyectiles al campo de juego y la Policía debió intervenir para contener la situación y evitar que la confrontación escale.

Síntesis de Deportivo Madryn – Estudiantes RC por la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional:

Primera Nacional

Reducido – Final

Dep. Madryn 1 – 1 Estudiantes (RC)

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Abel Sastre

Dep. Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Juncos, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Estudiantes (RC): Brian Olivera; Sergio Ojeda, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini, Martín Garnerone, Alejandro Cabrera; Tomás González, Lucas González, Javier Ferreira y Mauro Valiente. DT: Iván Delfino.

Gol en el segundo tiempo: 18m Luis Silba (D); 40m Agustín Morales (E).

Cambio en el primer tiempo: 39m Agustín Fontana por Lucas González (E);

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Juan Galeano por Diego Martinez (D); 08m Ezequiel Montagna por Bruno Juncos (D); 17m Álvaro Cuello por Javier Ferreira (E); 26m Elias Ayala por Agustín Sosa (D); 30m Fabio Vázquez por Martín Garnerone (E); 30m Agustín Morales por Tomas Gonzalez (E); 30m Facundo Cobos por Mauro Valiente (E); 45m Thiago Yossen por Nazareno Solís (D); 45m Juan Galeano por Agustín Sosa (D).

Incidencias en el segundo tiempo: 36m Federico Recalde expulsado (D).