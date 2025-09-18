"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > argentino

Argentino femenino: cinco equipos sanjuaninos buscarán las semis

Aberastain, UVT, Concepción, Valenciano y Social se metieron entre los ocho mejores del Argentino femenino. Este jueves serán los cruces de cuartos de final.

Los equipos sanjuaninos son protagonistas del Campeonato Argentino Senior femenino que se juega en cancha de Murialdo, Mendoza. Aberastain, UVT, Concepción, Valenciano y Social lograron el pase a cuartos de final. Bancaria y SEC quedaron eliminados en la fase de grupos.

Este jueves se disputarán los cuatro cruces de cuartos de final. Aberastain y UVT disputarán se medirán a primer turno y asegurarán la presencia de un equipo de San Juan en las semifinales.

Campeonato Argentino Senior femenino

Cuartos de final - Jueves:

Te puede interesar...

16:30; Aberastain – UVT

18:15; Ciudad (BA) – Concepción

20::00; IMPSA (Mza) – Valenciano

21:45: Social – Murialdo (Mza)

Temas

Te puede interesar