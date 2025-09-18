Los equipos sanjuaninos son protagonistas del Campeonato Argentino Senior femenino que se juega en cancha de Murialdo, Mendoza. Aberastain, UVT, Concepción, Valenciano y Social lograron el pase a cuartos de final. Bancaria y SEC quedaron eliminados en la fase de grupos.
Argentino femenino: cinco equipos sanjuaninos buscarán las semis
Aberastain, UVT, Concepción, Valenciano y Social se metieron entre los ocho mejores del Argentino femenino. Este jueves serán los cruces de cuartos de final.