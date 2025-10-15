"
Argentina venció a Colombia y se metió en la final del Mundial Sub20

La Albiceleste derrotó 1-0 a Colombia en Santiago con gol de Mateo Silvetti y volverá a disputar una final juvenil tras casi dos décadas. Santino Barbi fue la figura en el arco.

Con una actuación sólida y momentos de brillantez, la selección argentina Sub 20 logró imponerse 1-0 frente a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y se clasificó a la final del Mundial de Chile, la primera en 18 años para la categoría.

El único gol del partido fue convertido por Mateo Silvetti tras una excelente jugada de Prestianni. A lo largo de los 90 minutos, el encuentro fue intenso y luchado, con chances para ambos equipos, pero la Albiceleste se apoyó en la gran actuación de su arquero, Santino Barbi, quien mantuvo el arco en cero y se convirtió en la figura del encuentro.

El delantero de Inter Miami sentenció el 1-0 final ante #Colombia con una gran definición de tres dedos. Es el tercer tanto de Mateo en el certamen.

El equipo dirigido por Diego Placente llega a la definición con un récord perfecto: seis victorias en seis presentaciones, consolidando una identidad que combina carácter, talento y compromiso. El conjunto argentino mostró solidez defensiva, presión constante y juego asociado, elementos que fueron claves para superar a los colombianos.

Ahora, Argentina se medirá con Marruecos en la final del torneo este domingo desde las 20 (hora argentina), en el mismo estadio donde se disputó la semifinal. El conjunto africano logró su clasificación tras vencer a Francia en la definición por penales en Valparaíso. Por su parte, Francia y Colombia disputarán el sábado el partido por el tercer puesto a partir de las 16.

INVICTO en el #MundialSub20Chile2025 Ganó 6/6 Últimos 4 partidos con el arco en CERO.

La ilusión albiceleste está más viva que nunca. Después de 18 años, el país volverá a tener un representante juvenil en la definición de un Mundial, con la esperanza de coronar un ciclo que combina experiencia, juventud y proyección internacional.

Cómo se define la Final del Mundial Sub 20

Si el partido termina en empate se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos del alargue. Si el partido siguiera igualado, habrá una tanda de penales.

Si el partido por el tercer puesto termina en empate después de los 90 minutos, se jugará una prórroga y, posteriormente, si fuera necesario, se ejecutarán penales para determinar al ganador. No obstante, si el encuentro acabara en empate a la conclusión del tiempo reglamentario y se disputara justo antes de la final, no se disputará prórroga y se pasará directamente a la tanda de penales para determinar la selección ganadora.

  • Argentina vs. Marruecos | Domingo 19 de octubre a las 20 | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.

