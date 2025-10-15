Argentina venció a Colombia y se metió en la final del Mundial Sub20

Ahora, Argentina se medirá con Marruecos en la final del torneo este domingo desde las 20 (hora argentina), en el mismo estadio donde se disputó la semifinal. El conjunto africano logró su clasificación tras vencer a Francia en la definición por penales en Valparaíso. Por su parte, Francia y Colombia disputarán el sábado el partido por el tercer puesto a partir de las 16.

image INVICTO en el #MundialSub20Chile2025 Ganó 6/6 Últimos 4 partidos con el arco en CERO.

La ilusión albiceleste está más viva que nunca. Después de 18 años, el país volverá a tener un representante juvenil en la definición de un Mundial, con la esperanza de coronar un ciclo que combina experiencia, juventud y proyección internacional.

Cómo se define la Final del Mundial Sub 20

Si el partido termina en empate se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos del alargue. Si el partido siguiera igualado, habrá una tanda de penales.

Si el partido por el tercer puesto termina en empate después de los 90 minutos, se jugará una prórroga y, posteriormente, si fuera necesario, se ejecutarán penales para determinar al ganador. No obstante, si el encuentro acabara en empate a la conclusión del tiempo reglamentario y se disputara justo antes de la final, no se disputará prórroga y se pasará directamente a la tanda de penales para determinar la selección ganadora.