Llega a Argentina la nueva inyección para tratar obesidad y sobrepeso

Según ensayos clínicos, Wegovy logró una reducción del 20% del peso corporal en un tercio de los pacientes y un promedio general del 17%. Sin embargo, alrededor del 10% reportó efectos adversos gastrointestinales como náuseas o diarrea.

La médica especialista en Nutrición Mónica Katz, expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, celebró la llegada del fármaco pero pidió cautela: “La semaglutida es una bisagra, pero no reemplaza los pilares del control del peso. Comer mejor, dormir bien, gestionar el estrés y moverse siguen siendo esenciales”.

Katz explicó que el laboratorio logró extender la duración de la hormona GLP-1, natural en el cuerpo, de un minuto a 180 horas, lo que permite su aplicación semanal. “Es un stop al estómago y al cerebro”, graficó.

Cuánto cuesta

El medicamento tiene distintas presentaciones, desde 0,25 mg hasta 2,4 mg (la dosis de mantenimiento). La caja con la dosis más alta cuesta $696.919,63, mientras que la de 1 mg mantiene un valor similar al de Ozempic.

Desde Novo Nordisk confirmaron que no habrá sistema de bonos como tuvo Ozempic, aunque sí un programa de asistencia para pacientes. El laboratorio negocia con prepagas y obras sociales para definir los niveles de cobertura.

Riesgos del “uso estético”

La nutricionista Fernanda Delgado, secretaria del Colegio de Nutricionistas bonaerense, advirtió sobre el uso indebido de Wegovy como herramienta estética: “El principal riesgo es que se consolide su uso al servicio del ideal corporal hegemónico. No es un fármaco para adelgazar por gusto, sino un tratamiento médico con seguimiento profesional”.

El Ministerio de Salud de la Nación aclaró que la semaglutida no está indicada para personas con trastornos alimentarios, aunque hay reportes de su prescripción en contextos no clínicos, incluso en casos de bulimia o anorexia.

El desafío del tratamiento prolongado

El jefe de la División Diabetes del Hospital de Clínicas, Félix Puchulu, coincidió en la necesidad de acompañamiento médico: “Si uno se inyecta pero no hace el esfuerzo en la dieta y el ejercicio, el resultado disminuye. Al suspender el tratamiento, puede haber reganancia de peso. Es una droga que exige continuidad”.