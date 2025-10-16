Lanzaron la venta de entradas para la FNS: estos son los precios

Los precios para disfrutar los recitales en el Estadio San Juan del Bicentenario varían según la ubicación: $ 10.000 popular norte y sur, $25.000 campo (de pie), $30.000 platea alta y $ 35.000 platea baja (numerada). Todas las entradas incluyen el acceso a la Feria y al show del Velódromo. Las entradas sin acceso al estadio podrán adquirirse a $ 5000. Los menores de seis (6) años solamente ingresan gratis a la feria y al velódromo.

Cabe destacar que estará disponible la opción de adquirir entradas con tarjeta de crédito, Visa o Mastercard de Banco San Juan en tres (3) cuotas sin interés. El máximo de venta permitido por persona es de cinco entradas.

Entradas para jubilados y personas con discapacidad

Los jubilados podrán acceder a entradas gratuitas para disfrutar de la FNS (con acceso a feria, velódromo y tribuna popular en el Estadio San Juan del Bicentenario). Para eso, estarán disponibles 1000 tickets para cada jornada, los cuales se podrán retirar por boletería del Teatro del Bicentenario a partir del miércoles 5 de noviembre de 9 a 19 hs.

Una vez agotado el cupo, los jubilados tendrán la posibilidad de adquirir estas entradas con un descuento del 50%.

Respecto a la accesibilidad durante la fiesta, habrá 108 y 24 espacios en el Velódromo y Estadio, respectivamente, para personas que se movilizan en silla de ruedas, asi como 100 localidades en tribunas populares para personas con otras discapacidades debidamente acreditadas. Los interesados deberán retirar las entradas presentando el carnet correspondiente, por la boletería del Teatro desde el 5 de noviembre.

Cabe mencionar que todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la feria y al show del velódromo simplemente presentando su carnet.

Para adquirir las entradas ingresar al siguiente link: Entradas para FIESTA NACIONAL DEL SOL 2025 - SAN JUAN, MI TIERRA QUERIDA - Autoentrada

Grilla general por día

Jueves 20 de noviembre:

- La Banda de Carlitos y Euge Quevedo

- Q´Lokura

- Sabroso

Viernes 21 de noviembre:

- Estelares

- Ciro y Los Persas

Sábado 22 de noviembre:

- Soledad

- Emanero

- Nicki Nicole