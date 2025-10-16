"
Las cenizas de Russo en la Bombonera: los estadios donde descansará el DT

El entrenador, que falleció a sus 69 años, ya reposa en uno de los lugares que más amó.

Todavía duele. El fallecimiento de Miguel Ángel Russo removió cimientos. Propios y ajenos. En Boca provocó una revolución emotiva de parte de hinchas, dirigentes, jugadores y por supuesto del propio Juan Román Riquelme. Miguelo se había convertido en parte del adn boquense, sin dudas. Y así será por siempre. Tanto que en las últimas horas sus cenizas se esparcieron en la Bombonera.

Este miércoles después del entrenamiento en la cancha se llevó a cabo una ceremonia íntima con los hijos, hermanos y otros familiares de Russo, quienes fueron recibidos nada menos que por Leandro Paredes, que les dio su pésame en el vestuario y los acompañó.

Allí, en medio de un marco lógicamente emotivo y también triste, se esparcieron las cenizas de Miguel en el terreno de juego, a pocos días del partido con Belgrano de este sábado, en donde seguramente se vivirá uno de los homenajes más sentidos de todos los que le hicieron al técnico hasta ahora en Argentina y el mundo.

“Lo digo siempre: en 2007 me costó tres partidos acostumbrarme al sonido de la gente, yo hablaba y los demás no me escuchaban”, era una de las frases que Russo repetía una y otra vez para referirse a la Bombonera, uno de los lugares que más amó y en donde más feliz fue.

Sin embargo, la cancha de Boca no será el único lugar donde estarán esparcidas las cenizas del último entrenador en ganar la Copa Libertadores. También se hizo lo mismo en otros tres estadios en donde Miguel fue feliz.

Los otros estadios donde descansará Muigelo

UNO, de Estudiantes de la Plata, donde nació y creció futbolísticamente y jugó 13 años seguidos sería uno de los estadios; el Gigante de Arroyito de Rosario Central, en la que se consagró e incluso tuvo la chance de despedirse de todos los hinchas cuando Boca visitó al Canalla en este campeonato, otro (se hará en el próximo partido de local vs. Platense); también Lanús, uno de los clubes que llevaba en lo más profundo de su corazón y en el que consiguió los ascensos del 90 y 92, en donde ya se esparcieron.

Párrafo aparte para Riquelme y la dirigencia de Boca en este caso, que desde el primer momento se pusieron a disposición de Russo y su familia. Desde el velorio en la Bombonera, en donde miles de hinchas xeneizes y también de otros clubes pudieron despedirlo; hasta la posibilidad de que sus cenizas descansen en el Templo.

Miguel ya está en la Bombonera. Otra vez. Y para siempre.

