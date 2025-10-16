"
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
CLASES

Comenzaron las clases gratuitas de apoyo para alumnos secundarios sanjuaninos

El Ministerio de Educación puso en marcha el Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, con clases de apoyo para estudiantes secundarios en seis sedes de la provincia.

El Ministerio de Educación de San Juan inició las clases de apoyo correspondientes al Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, destinado a estudiantes de nivel secundario que requieren acompañamiento para mejorar su desempeño académico.

Las clases, que forman parte del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, se dictan en seis sedes distribuidas estratégicamente en distintos departamentos, con el objetivo de facilitar el acceso de los alumnos y garantizar la igualdad de oportunidades educativas.

Los espacios habilitados funcionan en los siguientes lugares y horarios:

  • Rivadavia: Colegio Provincial Rivadavia (18.30 a 20)

  • Santa Lucía: EPET Nº8 (18 a 19.30)

  • Chimbas: Escuela Jorge Luis Borges (18.30 a 20)

  • Pocito: Escuela Froilán Ferrero (19 a 20.30)

  • Rawson: EPET Nº3 (19 a 20.30)

  • Capital (Conectar Lab): turnos mañana (9 a 10.30) y tarde (14 a 15.30)

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que el programa representa un respaldo concreto a las familias sanjuaninas, al ofrecer clases gratuitas y de calidad. “Es una herramienta concreta para igualar oportunidades y brindar respaldo a quienes más lo necesitan. Sabemos que muchas familias no pueden costear clases particulares; por eso ofrecemos un espacio gratuito y con profesionales capacitados para que los estudiantes refuercen contenidos, recuperen confianza y puedan avanzar en sus trayectorias educativas”, señaló la funcionaria.

Si bien las clases ya comenzaron, aún quedan cupos disponibles en algunas sedes. Las familias interesadas pueden acercarse a Conectar Lab, ubicado en calle Las Heras y Alberdi, Capital, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30, donde se realizan las inscripciones y se brinda orientación sobre los requisitos.

El programa busca fortalecer los aprendizajes, mejorar el rendimiento académico y garantizar que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias para sostener y completar su trayectoria escolar.

