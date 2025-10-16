Comenzaron las clases gratuitas de apoyo para alumnos secundarios sanjuaninos

Rivadavia: Colegio Provincial Rivadavia (18.30 a 20)

Santa Lucía: EPET Nº8 (18 a 19.30)

Chimbas: Escuela Jorge Luis Borges (18.30 a 20)

Pocito: Escuela Froilán Ferrero (19 a 20.30)

Rawson: EPET Nº3 (19 a 20.30)

Capital (Conectar Lab): turnos mañana (9 a 10.30) y tarde (14 a 15.30)

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que el programa representa un respaldo concreto a las familias sanjuaninas, al ofrecer clases gratuitas y de calidad. “Es una herramienta concreta para igualar oportunidades y brindar respaldo a quienes más lo necesitan. Sabemos que muchas familias no pueden costear clases particulares; por eso ofrecemos un espacio gratuito y con profesionales capacitados para que los estudiantes refuercen contenidos, recuperen confianza y puedan avanzar en sus trayectorias educativas”, señaló la funcionaria.

Si bien las clases ya comenzaron, aún quedan cupos disponibles en algunas sedes. Las familias interesadas pueden acercarse a Conectar Lab, ubicado en calle Las Heras y Alberdi, Capital, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30, donde se realizan las inscripciones y se brinda orientación sobre los requisitos.

El programa busca fortalecer los aprendizajes, mejorar el rendimiento académico y garantizar que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias para sostener y completar su trayectoria escolar.