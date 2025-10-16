"
Escapaba en moto después de un arrebato y terminó detenido por vecinos

El delincuente, identificado como Roberto Exequiel Ceares Mereles, fue reducido por transeúntes luego de arrebatarle el teléfono a una mujer. Se encontraba prófugo del Penal de Chimbas desde julio.

Un intento de robo ocurrido en la mañana de este jueves en pleno centro de San Juan terminó con la aprehensión de un prófugo del Penal de Chimbas, identificado como Roberto Exequiel Ceares Mereles, de 26 años. El sujeto fue detenido por transeúntes tras perder el control de su motocicleta mientras intentaba escapar.

El hecho se registró pasadas las 9:20 horas, en la intersección de Avenida Paula Albarracín de Sarmiento y calle 9 de Julio, cuando una mujer fue abordada por el delincuente mientras se encontraba parada frente a un comercio. Según el relato de la víctima, el hombre, a bordo de una moto negra, se acercó repentinamente y le arrebató el celular que sostenía entre sus manos.

La víctima reaccionó de inmediato y logró sujetarse del cuello del agresor mientras este intentaba darse a la fuga. Sin embargo, al llegar a la esquina con calle 9 de Julio, el ladrón perdió el control del rodado y cayó al pavimento. En ese momento, varios transeúntes intervinieron y lograron retenerlo hasta la llegada de los efectivos policiales.

Personal de la Comisaría 28ª arribó rápidamente al lugar y procedió a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a sede policial. La mujer, en tanto, recuperó su teléfono y radicó la denuncia correspondiente.

Más tarde, fuentes policiales confirmaron que Ceares Mereles estaba prófugo del Penal de Chimbas desde el 4 de julio pasado, donde cumplía condena por causas vinculadas a delitos contra la propiedad.

El detenido quedó nuevamente a disposición de la Justicia, mientras se investiga su participación en otros hechos delictivos ocurridos en las últimas semanas en la zona.

