Escapaba en moto después de un arrebato y terminó detenido por vecinos

El hecho se registró pasadas las 9:20 horas, en la intersección de Avenida Paula Albarracín de Sarmiento y calle 9 de Julio, cuando una mujer fue abordada por el delincuente mientras se encontraba parada frente a un comercio. Según el relato de la víctima, el hombre, a bordo de una moto negra, se acercó repentinamente y le arrebató el celular que sostenía entre sus manos.

La víctima reaccionó de inmediato y logró sujetarse del cuello del agresor mientras este intentaba darse a la fuga. Sin embargo, al llegar a la esquina con calle 9 de Julio, el ladrón perdió el control del rodado y cayó al pavimento. En ese momento, varios transeúntes intervinieron y lograron retenerlo hasta la llegada de los efectivos policiales.