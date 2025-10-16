Un intento de robo ocurrido en la mañana de este jueves en pleno centro de San Juan terminó con la aprehensión de un prófugo del Penal de Chimbas, identificado como Roberto Exequiel Ceares Mereles, de 26 años. El sujeto fue detenido por transeúntes tras perder el control de su motocicleta mientras intentaba escapar.
Escapaba en moto después de un arrebato y terminó detenido por vecinos
