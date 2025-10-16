El tránsito en San Juan continúa siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades. A pesar de los esfuerzos por reforzar los controles y endurecer las sanciones, las infracciones siguen en aumento y muchos conductores persisten en conductas que ponen en riesgo su vida y la de los demás.
Más de 600 actas y 245 vehículos radiados en solo 15 días en San Juan
Durante la primera quincena de octubre se labraron más de 600 actas de infracción y 245 vehículos fueron radiados en San Juan. Pese a los controles y sanciones más duras, las faltas siguen en aumento.