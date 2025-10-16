Más de 600 actas y 245 vehículos radiados en solo 15 días en San Juan

Desde el Juzgado de Faltas se informó que las multas registran incrementos periódicos en sus valores y que las sanciones económicas “están por las nubes”. Aunque los montos se actualizan mensualmente, el aumento de los costos y la aplicación de sanciones complementarias —como la inhabilitación temporal para conducir o la obligación de asistir a cursos viales— no han logrado reducir las infracciones.

image

A lo largo del último turno, las autoridades confirmaron que se labraron más de 600 actas, de las cuales 47 correspondieron a casos de alcoholemia positiva, una infracción que se mantiene como una de las más preocupantes por su frecuencia y riesgo.

El panorama general refleja que, pese al endurecimiento de los controles y las multas, la imprudencia vial sigue siendo una constante en las calles sanjuaninas. El mensaje de las autoridades es claro: la irresponsabilidad al volante puede tener consecuencias irreversibles, y el cambio debe provenir de una toma de conciencia colectiva más profunda.