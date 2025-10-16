La Universidad Nacional de San Juan da a conocer las fechas referentes al ingreso a sus Institutos Preuniversitarios (Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”, Escuela de Comercio “Libertador Gral. San Martín” y Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”) Ciclo Lectivo 2026.
Se conocieron las fechas de los exámenes de ingreso a los Colegios Preuniversitarios
Desde la casa de altos estudios informaron que el exámen de Lengua, será el 1 de diciembre y el de Matemática el 2. En tanto, compartieron un modelo de la evaluación que se tomará.