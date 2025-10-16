"
Se conocieron las fechas de los exámenes de ingreso a los Colegios Preuniversitarios

Desde la casa de altos estudios informaron que el exámen de Lengua, será el 1 de diciembre y el de Matemática el 2. En tanto, compartieron un modelo de la evaluación que se tomará.

La Universidad Nacional de San Juan da a conocer las fechas referentes al ingreso a sus Institutos Preuniversitarios (Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”, Escuela de Comercio “Libertador Gral. San Martín” y Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”) Ciclo Lectivo 2026.

Entre esas fechas, cabe mencionar que el examen de Lengua será el 1 de diciembre de 2025, en tanto que el examen de Matemática será el 2 de diciembre de este año.

En total las vacantes por colegio es: Central Universitario: 115; Escuela Industrial: 200; Escuela de Comercio: 250 ( 196 turno tarde, 54 turno intermedio).

El resultado de las evaluaciones será publicado el 16 de diciembre, desde las 7:30.

Además, desde la casa de altos estudios compartieron el modelo de exámen del año 2024 para quiénes lo deseen consultar, además de los temas que serán evaluados este año.

Para mas detalles ingresar aquí:

Temas

