En honor a quién se celebra el Día del Músico en Argentina

Spinetta, apodado “El Flaco”, dejó una huella imborrable en la historia musical del país, tanto por su trabajo con bandas icónicas como Almendra y Pescado Rabioso, como por su prolífica carrera como solista. Su influencia trasciende generaciones, consolidándose como un referente del rock argentino y un símbolo de creatividad y autenticidad artística.

La trayectoria de Alberto Spinetta

Spinetta, fue uno de los máximos referentes del rock argentino y un innovador de la música en español. Nacido el 23 de enero de 1950 en Buenos Aires, comenzó su carrera musical en los años 60. Fue el fundador de bandas emblemáticas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade, que marcaron distintos momentos del rock nacional con su estilo poético y experimental.

En 1969, junto a Almendra, lanzó canciones icónicas como Muchacha (ojos de papel), que sentaron las bases del rock argentino. Con Pescado Rabioso, creó el disco conceptual Artaud (1973), considerada una obra maestra. Durante su carrera como solista, desarrolló trabajos destacados como Kamikaze (1982) y Pelusón de leche (1991), en los que exploró sonidos únicos y profundos.

En 1973, Pescado Rabioso presentó Pescado 2, un disco que la revista Rolling Stone calificó como el 19º mejor álbum de la historia del rock argentino. Ese mismo año, lanzaron Artaud, un proyecto que, aunque se publicó bajo el nombre de la banda, fue concebido como un trabajo solista de Spinetta. Este álbum incluyó temas emblemáticos como “Todas las hojas son del viento”, “Bajan” y “Cantata de puentes amarillos”, que se convirtieron en himnos de la música latinoamericana.

Spinetta se destacó por sus letras cargadas de filosofía, poesía y simbolismo, además de su constante búsqueda artística. Fue homenajeado en vida y tras su fallecimiento el 8 de febrero de 2012, dejando un legado que sigue vigente como pilar de la música en Latinoamérica.

De qué murió Alberto Spinetta

Luis Alberto Spinetta falleció el 8 de febrero de 2012, a los 62 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón. El artista había anunciado su enfermedad unos meses antes a través de una carta abierta, en la que expresó su gratitud hacia sus seguidores y su amor por la música.

Dos años después de su partida, el Congreso de la Nación Argentina estableció el Día Nacional del Músico en su honor, reconociendo su invaluable aporte a la cultura y su influencia en generaciones de artistas. Esta fecha no solo celebra la vida y obra de Spinetta, sino que también destaca la importancia de la música como expresión artística y como parte fundamental de la identidad nacional.

El legado de Luis Alberto Spinetta trasciende el tiempo y las fronteras. Su capacidad para transformar emociones en canciones, su compromiso con la autenticidad y su espíritu innovador lo convierten en un referente eterno de la música argentina y latinoamericana.