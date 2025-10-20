Argentina tiene equipo confirmado para el Final 8 de la Copa Davis 2025

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Argentina Tenis (@aatenis)

El formato de la competencia es de eliminación directa y cada serie se define al mejor de tres puntos. Habrá dos partidos de singles (las raquetas número 1 vs. 1 y las raquetas 2 vs 2) y uno de dobles.

En caso de avanzar a semifinales, el elenco albiceleste se enfrentarán el sábado 22 al ganador del cruce entre España y República Checa, que se disputará en el primer turno, a las 06:00.

Por otro lado, Michael Kohlmann, capitán de Alemania, dio a conocer la nómina para enfrentar a "Los Halcones". Entre los convocados estará Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP, quien vuelve a disputar la competencia tras su última participación en 2023. También fueron citados Jan-Lennard Struff (91°) y Yannick Hanfmann (126°). En tanto, los doblistas son Kevin Krawietz (10°) y Tim Puetz (11°).

Cabe recordar que Argentina lidera el historial ante Alemania por 7-3. El último enfrentamiento entre ambos fue en el Round Robin del Final 8 de 2019, disputado en la Caja Mágica de Madrid, donde el conjunto alemán se quedó con la victoria por 3-0.