Argentina tiene equipo confirmado para el Final 8 de la Copa Davis 2025
Javier Frana, capitán del equipo argentino, anunció este lunes los convocados para afrontar la instancia decisiva del certamen que se llevará acabo en Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre. En cuartos de final, el elenco nacional se medirá contra Alemania.