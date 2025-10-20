"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Argentina

Argentina tiene equipo confirmado para el Final 8 de la Copa Davis 2025

Javier Frana, capitán del equipo argentino, anunció este lunes los convocados para afrontar la instancia decisiva del certamen que se llevará acabo en Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre. En cuartos de final, el elenco nacional se medirá contra Alemania.

Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, anunció este lunes los convocados para disputar el Final 8 del certamen que se llevará a cabo en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

La nómina está conformada por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni. El conjunto albiceleste debutará en los cuartos de final frente a Alemania el jueves 20 a partir de las 13:00 (hora Argentina).

Frana citó al mismo equipo que superó a Países Bajos por 3-1 en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 disputada en Groningen. En aquella oportunidad, fue el debut oficial del marplatense Francisco Comesaña, quien disputó el cuarto punto.

Te puede interesar...

Embed

El formato de la competencia es de eliminación directa y cada serie se define al mejor de tres puntos. Habrá dos partidos de singles (las raquetas número 1 vs. 1 y las raquetas 2 vs 2) y uno de dobles.

En caso de avanzar a semifinales, el elenco albiceleste se enfrentarán el sábado 22 al ganador del cruce entre España y República Checa, que se disputará en el primer turno, a las 06:00.

Por otro lado, Michael Kohlmann, capitán de Alemania, dio a conocer la nómina para enfrentar a "Los Halcones". Entre los convocados estará Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP, quien vuelve a disputar la competencia tras su última participación en 2023. También fueron citados Jan-Lennard Struff (91°) y Yannick Hanfmann (126°). En tanto, los doblistas son Kevin Krawietz (10°) y Tim Puetz (11°).

Cabe recordar que Argentina lidera el historial ante Alemania por 7-3. El último enfrentamiento entre ambos fue en el Round Robin del Final 8 de 2019, disputado en la Caja Mágica de Madrid, donde el conjunto alemán se quedó con la victoria por 3-0.

Temas

Te puede interesar