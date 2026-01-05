Argentina tendrá cuatro debutantes para visitar a Corea del Sur

La fecha para el enfrentamiento entre Argentina y Corea del Sur, el 7 y 8 de febrero próximo, representó una complicación para Javier Frana, capitán de la Selección argentina de tenis, a la hora de diagramar el armado del equipo. En dicho mes, la gira de polvo ladrillo tiene su auge en Sudamérica, esa es la razón por la cual habrá varias ausencias de peso en el quinteto conformado para la fase de clasificación de la Copa Davis. Uno de los certámenes en esta etapa es, nada más ni nada menos, que el Argentina Open.

Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Guido Andreozzi y Andrés Molteni



Dejale tu mensaje de aliento a Los Halcones, que buscarán dejar a la Argentina en lo más alto https://t.co/ZkbkBIRrCg pic.twitter.com/PX88IzRUZU — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) January 5, 2026

El único tenista que se repetirá respecto de la última convocatoria de Argentina para el Final 8 de Copa Davis es Andrés Molteni. En dicha fase estuvieron presentes, además, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, hoy ausencias de peso en el equipo argentino que disputará el cruce ante Corea del Sur en febrero.