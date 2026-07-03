En un partido para el infarto, la Selección Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en el alargue y se metió en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, la Albiceleste le ganó a los africanos, que lo empataron en dos oportunidades por Deroy Duarte y Sindy Lopes Cabral, y avanzó a la próxima ronda, donde se verá las caras este martes desde las 13.00 con Egipto.
Argentina sufrió con Cabo Verde, pero pasó a octavos de final
Tras un alargue de novela, Argentina se impuso por 3-2 sobre el combinado africano en los 16avos de final del Mundial y jugará ante Egipto.