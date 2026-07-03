Argentina sufrió con Cabo Verde, pero pasó a octavos de final

A los 28 minutos, Lisandro Martínez controló en el círculo central y metió un brillante pase para Lionel Messi, que controló bárbaro y definió con clase ante Vozinha. Para el arranque del complemento, los caboverdianos salieron más decididos a buscar la igualdad y la encontraron en una buena combinación colectiva que terminó con un preciso remate cruzado de Deroy Duarte.

La Scaloneta fue en búsqueda del segundo pero Vozinha fue imbatible y forzó el alargue. Allí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se hizo fuerte en la pelota parada: Licha Martínez capturó un rebote y sacó un zapatazo al colgó al ángulo. Sin embargo, Sindy Lopes Cabral metió un tremendo golazo de antología para el 2-2, que pudo volver a quebrar el Cuti Romero de cabeza tras un córner de Messi.