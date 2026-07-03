Argentina se enfrenta a Egipto en octavos: cuándo juega

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras ganarle a Cabo Verde

Luego de ganarle a Cabo Verde, la Selección Argentina volverá a jugar por los octavos de final el próximo martes 7 de julio, a partir de las 13, en Atlanta. El rival en la siguiente fase será Egipto, que venció en 16vos a Australia por penales.

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports: