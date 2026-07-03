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Argentina se enfrenta a Egipto en octavos: cuándo juega

La Albiceleste superó a los africanos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ya conoce cómo sigue su camino.

La Selección Argentina le ganó Cabo Verde este viernes, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste busca seguir avanzando en la fase de eliminación directa en busca de defender el título del mundo que obtuvo en Qatar. Tras superar esta instancia, el equipo capitaneado por Lionel Messi ya conoce cómo seguirá su camino.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras ganarle a Cabo Verde

Luego de ganarle a Cabo Verde, la Selección Argentina volverá a jugar por los octavos de final el próximo martes 7 de julio, a partir de las 13, en Atlanta. El rival en la siguiente fase será Egipto, que venció en 16vos a Australia por penales.

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

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