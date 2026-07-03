La Selección Argentina le ganó Cabo Verde este viernes, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste busca seguir avanzando en la fase de eliminación directa en busca de defender el título del mundo que obtuvo en Qatar. Tras superar esta instancia, el equipo capitaneado por Lionel Messi ya conoce cómo seguirá su camino.
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Argentina se enfrenta a Egipto en octavos: cuándo juega
La Albiceleste superó a los africanos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ya conoce cómo sigue su camino.