Cuando la final del Mundial 2026 parecía encaminarse inevitablemente hacia el alargue, Argentina recibió el golpe más duro de la noche. Enzo Fernández fue expulsado en los instantes finales del tiempo reglamentario y la Selección deberá disputar la prórroga con diez jugadores frente a España.
Argentina perdió a Enzo: expulsado en el momento más crítico de la final
El mediocampista fue expulsado en los últimos minutos del tiempo reglamentario tras recibir la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Pau Cubarsí. La Selección deberá afrontar el alargue con un futbolista menos frente a España.