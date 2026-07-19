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Argentina perdió a Enzo: expulsado en el momento más crítico de la final

El mediocampista fue expulsado en los últimos minutos del tiempo reglamentario tras recibir la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Pau Cubarsí. La Selección deberá afrontar el alargue con un futbolista menos frente a España.

Cuando la final del Mundial 2026 parecía encaminarse inevitablemente hacia el alargue, Argentina recibió el golpe más duro de la noche. Enzo Fernández fue expulsado en los instantes finales del tiempo reglamentario y la Selección deberá disputar la prórroga con diez jugadores frente a España.

La acción se produjo en una de las últimas jugadas del partido. Argentina perdió una oportunidad de ataque y España salió rápidamente de contra con Nico Williams. Emiliano "Dibu" Martínez respondió con una gran atajada para evitar el gol, pero el peligro continuó.

El rebote le quedó a Pau Cubarsí, que encontró campo libre para lanzar un nuevo avance español. Enzo Fernández inició una larga corrida para intentar detener la jugada y terminó derribando al defensor cerca de la mitad de la cancha.

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El árbitro esloveno Slavko Vini no dudó. Como el volante argentino ya estaba amonestado, mostró inmediatamente la segunda tarjeta amarilla y luego la roja, desatando las protestas de todo el banco argentino.

Los futbolistas de la Scaloneta reclamaron la decisión e intentaron convencer al juez de revisar la acción, pero Vini mantuvo su postura y el VAR no intervino, ya que las segundas amarillas no son revisables.

La primera amonestación de Enzo también había generado polémica. El mediocampista había sido sancionado en el segundo tiempo luego de reclamar una infracción que el árbitro entendió que no existió.

La expulsión representa un desafío enorme para Lionel Scaloni. Después de haber perdido por lesión a Lisandro Martínez y Cristian Romero, el entrenador ahora deberá reorganizar también el mediocampo para afrontar el alargue con un hombre menos.

Con diez futbolistas y el desgaste acumulado de una final de máxima intensidad, Argentina buscará sostener el resultado e intentar conquistar la cuarta estrella en condiciones completamente adversas.

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