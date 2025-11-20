"
Argentina perdió el dobles y quedó afuera de la Copa Davis

Argentina cayó 2 a 1 ante Alemania en el dobles y quedó afuera de la Copa Davis. Los europeos ganaron 12-10 el drámatico tie break del tercet set.

Argentina perdió el partido de dobles con Alemania y quedó eliminada en los cuartos de final de la Copa Davis que se juega Bolonia, Italia. La dupla conformada por Andrés Molteni y Horacio Zeballos cayó ante la pareja Kevin Krawietz-Tim Puetz en el tercer punto de la serie.

El dobles definía la serie que estaba 1 a 1 tras el triunfo de Tomás Etcheverry (60°) a Jan-Lennard Struff (84°) con parciales de 7-6(3) y 7-6(7) y la caída de Francisco Cerúndolo (21°) ante Alexander Zverev (3°) por 6-4 y 7-6(3).

El partido decisivo quedó para la pareja alemana con parciales de 4-6, 6-4 y 7-6 (10). El tie break fue dramático y cayó para el lado de los europeos por 12-10. Argentina levantó tres match points seguidos y luego no pudo cerrar el juego.

Alemania se enfrentará el sábado ante España en una de las semifinales de la Copa Davis. La otra la animarán Italia y Bélgica.

