Argentina perdió el partido de dobles con Alemania y quedó eliminada en los cuartos de final de la Copa Davis que se juega Bolonia, Italia. La dupla conformada por Andrés Molteni y Horacio Zeballos cayó ante la pareja Kevin Krawietz-Tim Puetz en el tercer punto de la serie.
Argentina perdió el dobles y quedó afuera de la Copa Davis
