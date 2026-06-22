Argentina mira al Grupo H para conocer su posible rival en 16vos del Mundial

La situación es clave para Argentina porque, si la “Albiceleste” gana su grupo, se medirá en 16avos con el segundo del Grupo H, una posición que a día de hoy está completamente en disputa.

En la última jornada se jugarán dos partidos decisivos: Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita, ambos con impacto directo en el posible camino argentino.

Si Uruguay le gana a España y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita, la “Roja” podría quedar segunda y transformarse en el rival de Argentina, siempre bajo el supuesto de que el equipo de Scaloni termine primero.

Ese escenario aparece como uno de los más pesados del cuadro, porque implicaría un cruce prematuro entre Argentina y España, dos selecciones señaladas entre las grandes candidatas del torneo.

Otra posibilidad es que Uruguay y Cabo Verde ganen sus respectivos partidos. En ese caso, ambos pelearían puestos de clasificación y el orden dependería de los criterios de desempate, con diferencia de gol, goles a favor y fair play como factores determinantes.

También puede darse un escenario de doble empate, que mantendría la paridad entre Uruguay y Cabo Verde y obligaría a definir las posiciones por esos mismos criterios.

Si Cabo Verde vence a Arabia Saudita por una diferencia corta y Uruguay empata con España, el seleccionado africano podría quedar segundo y aparecer como posible rival de Argentina.

En cambio, si Cabo Verde gana por una goleada amplia, podría incluso disputar el primer puesto con España, dependiendo de la diferencia de gol y de los goles convertidos.

Arabia Saudita también tiene una puerta abierta: si derrota a Cabo Verde y Uruguay no le gana a España, podría meterse en zona de clasificación y cambiar por completo el mapa del grupo.

La definición del Grupo H tendrá especial importancia para Argentina porque la ampliación del Mundial a 48 selecciones y la aparición de los 16avos de final modificaron el recorrido tradicional de la Copa.

En este nuevo formato, terminar primero ya no garantiza un cruce sencillo, sino que puede dejar enfrente a un rival de jerarquía si alguna potencia queda relegada en su zona.

Por eso, aunque el foco inmediato de la Selección está puesto en Austria y en asegurar su clasificación, el cuerpo técnico y el entorno argentino ya observan el movimiento de una zona que puede cruzarse rápidamente en el camino.

El posible cuadro también marca que, si Argentina avanza como primera, podría encontrarse más adelante con rivales surgidos de los grupos D y G, antes de una eventual etapa de mayor exigencia.

Por ahora, la única certeza es que el Grupo H quedó encendido: España manda, Uruguay se complicó, Cabo Verde sueña y Arabia Saudita todavía respira.