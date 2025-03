Argentina clasificó al Mundial 2026 y defenderá la copa

image.png

Siempre es difícil jugar en la altura y Marcelo Bielsa lo sabe. Por eso cambió varios nombres con respecto al equipo que cayó 1 a 0 frente a la Albiceleste en Montevideo. Descansaron Federico Valverde, Darwin Núñez y Nahitan Nández, por ejemplo.

La rotación no le dio demasiados resultados, ya que su equipo sufrió y mucho. Rápidamente sintieron las consecuencias geográficas y prácticamente no pudieron atacar. En la primera etapa Bolivia no tuvo muchas ideas, pero se aproximó a través de la pelota parada, con Héctor Cuellar como principal arma ofensiva, y tras algún remate de afuera del área de Ramiro Vaca, el más peligroso del local.