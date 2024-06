Ángel Di María alcanzó un nuevo récord tras el partido con Perú

El segundo lugar está ocupado por “El Jefecito”, que vistió la camiseta de la Selección en 147 oportunidades. Di María no podrá superar la marca del ex River ya que una vez finalizado el torneo continental, según él mismo anunció, no volverá a jugar con la Argentina. Además, podría sumar tres encuentros más a su estadística (cuartos de final, una hipotética semifinal, una hipotética final de Copa América o un hipotético partido por el tercer puesto).

“La Pulga” es quien encabeza este podio con una impresionante marca: 184 partidos con la Selección argentina. Al igual que “El Fideo”, el 10 podrá sumar otros tres partidos a su estadística en este torneo.