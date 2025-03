Andrea Názara se consagró campeona argentina de ultra trail

"Estaba enfocada, me cuidaba mucho, incluso en la comida, y me sentí bien y fuerte. Sabía que había hecho las cosas bien y que existía la posibilidad de ganar, así que me focalicé en eso. Cuando largó la carrera me di cuenta de que era posible. Largué tranquila y a medida que avanzaba en la carrera, mejoraba. Hice lo que siempre hago y se dio. Todo el tiempo pensé que la carrera era mía. Y ahora ya pienso en lo que viene.”

Andrea superó a destacadas corredoras como Bianca Domínguez, de Mendoza, quien llegó en segundo lugar con un tiempo de 10 horas, 34 minutos y 31 segundos, y Laura Gordiola, de Pucón, quien completó el podio con 10 horas, 59 minutos y 46 segundos.

andrea nazara dos.jpg

Un desafío extremo en la Patagonia

La Bariloche100 Ultra Trail, realizada en San Carlos de Bariloche, es conocida por su altísimo nivel de exigencia física y técnica. Los participantes enfrentaron subidas empinadas, descensos técnicos y un clima patagónico impredecible, poniendo a prueba tanto su resistencia mental como física desde las primeras horas del día, bajo un clima fresco pero favorable.

La capacidad de adaptación y la fortaleza mental fueron tan cruciales como la preparación física, factores en los que Andrea demostró estar ampliamente preparada, consolidándose como una atleta completa y estratégica.

Un orgullo para el trail running femenino

Con este título, Andrea Názara no solo se lleva el reconocimiento nacional como Campeona Argentina de Ultra Trail, sino que también se posiciona como un referente para el trail running femenino en el país. Su victoria refleja la dedicación, el esfuerzo y el compromiso necesarios para destacar en un deporte tan exigente.

Con la clasificación asegurada para el Mundial en España, Andrea ya mira hacia nuevos desafíos con la misma determinación que la llevó a conquistar la Patagonia. Como ella misma confesó: “Todo el tiempo pensé que la carrera era mía”.