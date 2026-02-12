Tras la media sanción de la reforma laboral, suben los bonos argentinos

A nivel local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña tampoco se sumaba a los festejos en el exterior y anotaba una caída de 2,3%, medido en pesos, aunque subía 1,4% en dólares.

Además de la media sanción de la reforma laboral, el mercado está procesando el resultado de la licitación de deuda del miércoles. El Tesoro logró renovar 123,39% del vencimiento de en torno a $8 billones que enfrentaba esta semana. La Secretaría de Finanzas anunció la colocación de $9,02 billones a través de 11 instrumentos y recibió ofertas por $11,51 billones.

Para Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, el resultado de la colocación de deuda ajustará la liquidez y reforzará el apretón monetario. “El mercado estará a la espera de si eso afecta o no, y en que medida, a las tasas cortas en pesos y su volatilidad, como ocurrió en enero. En tanto, el Banco Central expende pesos vía compras de dólares en el mercado cambiario", indicó.

“La continuidad en la acumulación seguirá siendo el principal catalizador de los bonos soberanos en dólares, y podría arrastrar al alza también a las acciones que, si bien muestran ganancias en lo que va del año, lucen moderadas considerando la compresión de riesgo país y la fortaleza del peso”, agregó el analista.

Por otra parte, los inversores siguen con atención la decisión que tomará el FMI acerca de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina. Desde hace una semana, Luis Cubeddu y Bikas Joshi encabezan una misión técnica y revisan los pormenores del programa económico oficial y, en caso de dar su visto bueno, girará un desembolso de US$1000 millones.

Cómo opera el dólar este jueves 12 de febrero

En el mercado cambiario, el dólar oficial bajaba otros $5 y se vendía a $1415 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Los dólares financieros, en tanto, también operaban a la baja: el dólar MEP se negociaba a $1423,16 y el contado con liquidación, a $1465,41.