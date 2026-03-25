Irán exigió cinco condiciones para poner fin a la guerra

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Otro de los puntos centrales es el pago de reparaciones de guerra, que según Teherán deben ser claramente definidas y garantizadas. Además, exigió que el fin del conflicto se extienda a todos los frentes abiertos en la región, incluyendo a los grupos aliados que forman parte de lo que denomina el "eje de resistencia".

En el plano estratégico, Irán reafirmó su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo. Según el Gobierno de la república islámica, este control constituye una garantía esencial para el cumplimiento de cualquier eventual acuerdo y debe ser reconocido explícitamente por la otra parte.

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La postura iraní también incluye una advertencia clara: no habrá negociaciones mientras sus condiciones no sean aceptadas en su totalidad. En ese sentido, el funcionario subrayó que las operaciones defensivas continuarán y que el desenlace del conflicto no dependerá de presiones externas ni de expectativas de Washington.

En paralelo, Estados Unidos había enviado una propuesta de alto el fuego de 15 puntos a través de intermediarios paquistaníes, que incluía alivio de sanciones, límites al programa nuclear iraní y supervisión internacional. Sin embargo, la respuesta de Teherán fue rechazar la iniciativa y avanzar con nuevos ataques en la región, mientras Washington refuerza su presencia militar con el despliegue de tropas hacia Medio Oriente.