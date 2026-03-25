Irán exigió cinco condiciones para poner fin a la guerra
Teherán endureció su postura frente a Washington, descartó cualquier negociación previa y planteó exigencias que incluyen reparaciones de guerra, garantías de no agresión y control sobre el estrecho de Ormuz.
La guerraen Medio Oriente sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que Irán rechazara formalmente la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos y difundiera sus propias condiciones para poner fin al conflicto. La decisión, confirmada por la cadena estatal Press TV, marca un endurecimiento de la posición de Teherán y aleja, por ahora, cualquier escenario de negociación inmediata.
Desde el Gobierno del país persa fueron contundentes al afirmar que el fin de la guerra dependerá exclusivamente de su voluntad y del cumplimiento de sus exigencias. "Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo", señaló un alto funcionario, en un mensaje dirigido directamente a la administración de Donald Trump, al tiempo que advirtió que continuarán las operaciones militares hasta lograr sus objetivos.
Entre las condiciones planteadas, Irán exigió en primer lugar un cese total de lo que define como "agresiones y asesinatos" por parte de sus adversarios (Estados Unidos e Israel). A su vez, reclamó mecanismos concretos que garanticen que no se repetirá un escenario bélico similar en el futuro, lo que implica compromisos firmes y verificables por parte de la comunidad internacional.
Otro de los puntos centrales es el pago de reparaciones de guerra, que según Teherán deben ser claramente definidas y garantizadas. Además, exigió que el fin del conflicto se extienda a todos los frentes abiertos en la región, incluyendo a los grupos aliados que forman parte de lo que denomina el "eje de resistencia".
En el plano estratégico, Irán reafirmó su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo. Según el Gobierno de la república islámica, este control constituye una garantía esencial para el cumplimiento de cualquier eventual acuerdo y debe ser reconocido explícitamente por la otra parte.
La postura iraní también incluye una advertencia clara: no habrá negociaciones mientras sus condiciones no sean aceptadas en su totalidad. En ese sentido, el funcionario subrayó que las operaciones defensivas continuarán y que el desenlace del conflicto no dependerá de presiones externas ni de expectativas de Washington.
En paralelo, Estados Unidos había enviado una propuesta de alto el fuego de 15 puntos a través de intermediarios paquistaníes, que incluía alivio de sanciones, límites al programa nuclear iraní y supervisión internacional. Sin embargo, la respuesta de Teherán fue rechazar la iniciativa y avanzar con nuevos ataques en la región, mientras Washington refuerza su presencia militar con el despliegue de tropas hacia Medio Oriente.