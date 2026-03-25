Concursos de jueces: buscan más transparencia y suman IA

Uno de los cambios más relevantes es la reducción del peso de la entrevista, que pasará a tener un máximo de 20 puntos sobre 200. El objetivo es evitar discrecionalidad y asegurar que el orden de mérito se base principalmente en evaluaciones técnicas.

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En esa línea, se propone un nuevo esquema de exámenes con doble instancia escrita y anonimato garantizado: una etapa general automatizada con preguntas de opción múltiple y otra con resolución de casos prácticos y redacción de sentencias.

Además, se impulsa la creación de un legajo digital único para cada postulante, que concentrará su trayectoria académica y profesional, permitiendo mayor control y transparencia. También se plantea implementar concursos anticipados para evitar demoras y reducir la influencia de los tiempos políticos.

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El reglamento fija plazos concretos —con un máximo de 90 días hábiles— y establece principios rectores como igualdad de oportunidades, imparcialidad y no discrecionalidad.

Impacto en las provincias

Desde la Corte indicaron que este nuevo modelo podría servir como referencia para las jurisdicciones provinciales, donde los sistemas de selección de magistrados presentan realidades diversas. En ese sentido, el objetivo es avanzar hacia estándares más homogéneos en todo el país, mejorando la calidad institucional y la confianza pública en la Justicia.

Inteligencia artificial para acceder a fallos

En paralelo, el máximo tribunal anunció la incorporación de inteligencia artificial a su sistema de consulta de jurisprudencia, lo que representa un cambio significativo en el acceso a la información judicial.

A partir de esta herramienta, los usuarios podrán generar resúmenes automáticos en lenguaje claro de las sentencias publicadas en el sitio oficial. “Pueden hacerse resúmenes en lenguaje claro con IA”, informó la Corte a través de sus canales oficiales.

El sistema fue desarrollado por la Dirección de Sistemas y forma parte de un nuevo visor de fallos que permite acceder a resoluciones de tribunales federales y nacionales de primera y segunda instancia. La herramienta toma información del sistema LEX100 y genera síntesis automatizadas para facilitar la comprensión.

Según explicaron, el objetivo es “mejorar la visibilidad y presentación de cada fallo” y eliminar barreras técnicas que dificultan el acceso a la Justicia, acercando el contenido a un público más amplio.

No obstante, el propio sistema advierte que los resúmenes generados por inteligencia artificial pueden contener errores o inexactitudes, y aclara que no reemplazan el contenido oficial de las sentencias.

Con estas medidas, la Corte busca avanzar en dos frentes clave: mejorar la calidad en la selección de jueces y modernizar el acceso a la información judicial, en un contexto donde la transparencia y la confianza pública aparecen como ejes centrales del sistema.