Con eje en la minería, Orrego recibió al embajador de Canadá en Argentina

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre oportunidades de cooperación entre San Juan y Canadá, con especial énfasis en el desarrollo del sector minero, una de las principales actividades productivas de la provincia.

El embajador Wheeler destacó el potencial de articulación entre ambas jurisdicciones y valoró la posibilidad de avanzar en vínculos estratégicos. En ese sentido, expresó: “Es la primera vez que visito la provincia, pero realmente existe mucha oportunidad de intercambio entre Canadá y San Juan, especialmente por la capacidad de nuestro país en el área de minería. Tenemos objetivos en común en cuanto a la minería y estamos listos para compartir nuestra experiencia”.