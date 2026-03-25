El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo un encuentro institucional con el embajador de Canadá en la República Argentina, S.E. Stewart Ross Wheeler, en el marco de la presentación de saludos protocolares. La reunión se llevó a cabo en la Sala Eloy Próspero Camus de Casa de Gobierno.
Con eje en la minería, Orrego recibió al embajador de Canadá en Argentina
El gobernador Marcelo Orrego mantuvo un encuentro institucional con el embajador de Canadá en la República Argentina, S.E. Stewart Ross Wheeler.