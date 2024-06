Alarma por la próxima cancha donde jugará la Selección Argentina

El campo de juego de la casa del Atlanta United era de sintético y fue reemplazado por césped natural hace menos de una semana, algo que afectó al desarrollo del partido frente al conjunto canadiense. "Hace siete meses que sabemos que jugamos acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno. No es una excusa, el estadio es hermoso y con césped sintético debe ser espectacular, pero con el de hoy no está apta para este tipo de jugadores", afirmó el entrenador Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Lionel Messi, Dibu Martínez y Cuti Romero fueron otros que se expresaron en la misma línea.

La situación pone en alerta a la Selección Argentina para el choque con Chile, que será el próximo martes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (mismo escenario de la final de 2016). La casa de los Giants y los Jets de la NFL era de sintético y también fue renovado por natural exclusivamente para la Copa América.