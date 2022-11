Adriana Gutiérrez se despide de la selección con el mejor beso

Adriana Gutiérrez: “Es un sueño todo esto, la verdad es que estoy viviendo un sueño y no se cuando voy a despertar. Al final la constancia, el trabajo y el esfuerzo y también el apoyo de la familia, de los amigos que siempre están cuando querés bajar los brazos, están ahí, empujándote, todo eso tiene sus frutos. Ahora toca disfrutar. Me gustaría dedicarle este título a toda la gente de San Juan, a mis amigos, a mi familia, a Las Águilas, mis compañeras. Le agradezco mucho a toda la gente que nos ha apoyado, nunca imaginé que el Cantoni pudiera estar así con un partido de hockey femenino. Me voy con este recuerdo para siempre grabado en la mente y en el corazón. Ahora toca volver a España, a mi club patín Fraga que me están esperando, me están apoyando, que nunca me dejaron de alentar durante toda esta semana, y toca seguir jugando al hockey, pero el capítulo selección argentina se cierra hoy y de la mejor manera”.