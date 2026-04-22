"Copa Pejerrey", el primer Torneo de Pesca en Punta Negra

Torneo de Pesca Deportiva en Punta Negra: Modalidades y Premios

“Tenemos muchas expectativas por este torneo, esperamos más de 150 inscriptos, hay mucha gente ansiosa por participar. Serán dos modalidades unificadas, kayak y embarcaciones, con premios para el pejerrey de mayor largo, al igual que el segundo y tercer puesto. Esperamos pescadores de provincias como Mendoza y Córdoba, y muchos auspiciantes, que se unieron para apoyar este torneo”, contó Daniel Chacón, uno de los referentes de la asociación.

La Copa “Pejerrey” entrega al ganador un millón de pesos, 2° puesto $500.000, 3° puesto $300.000, es decir que el torneo de pesca reparte $1.800.000 en premios, más sorteos.