Este domingo 26 de abril se realizará el primer torneo de pesca deportiva en Punta Negra, contando con la organización de la Asociación Civil de Pesca Deportiva y Actividades Náuticas. Se espera la presencia de 150 pescadores en dos modalidades, embarcaciones (botes y lanchas) y kayak, que se unificarán en esta competencia, y categorías libres, damas y cadetes (hasta 16 años inclusive).
"Copa Pejerrey", el primer Torneo de Pesca en Punta Negra
La “Copa Pejerrey” repartirá casi 2 millones de pesos en premios. La prueba será este domingo en el Dique Punta Negra.