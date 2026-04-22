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"Copa Pejerrey", el primer Torneo de Pesca en Punta Negra

La “Copa Pejerrey” repartirá casi 2 millones de pesos en premios. La prueba será este domingo en el Dique Punta Negra.

Este domingo 26 de abril se realizará el primer torneo de pesca deportiva en Punta Negra, contando con la organización de la Asociación Civil de Pesca Deportiva y Actividades Náuticas. Se espera la presencia de 150 pescadores en dos modalidades, embarcaciones (botes y lanchas) y kayak, que se unificarán en esta competencia, y categorías libres, damas y cadetes (hasta 16 años inclusive).

Torneo de Pesca Deportiva en Punta Negra: Modalidades y Premios

“Tenemos muchas expectativas por este torneo, esperamos más de 150 inscriptos, hay mucha gente ansiosa por participar. Serán dos modalidades unificadas, kayak y embarcaciones, con premios para el pejerrey de mayor largo, al igual que el segundo y tercer puesto. Esperamos pescadores de provincias como Mendoza y Córdoba, y muchos auspiciantes, que se unieron para apoyar este torneo”, contó Daniel Chacón, uno de los referentes de la asociación.

La Copa “Pejerrey” entrega al ganador un millón de pesos, 2° puesto $500.000, 3° puesto $300.000, es decir que el torneo de pesca reparte $1.800.000 en premios, más sorteos.

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CRONOGRAMA - TORNEO DE PESCA

07:00 a 08:00 - Desayuno de Bienvenida.

08:00 a 08:45 - Ingreso, Acreditación y Control de Embarcaciones.

09:00 a 15:00 - Categoría Kayak.

09:15 a 15:15 - Categoría Embarcaciones.

16:30 - Tercer tiempo.

Entrega de Premios y Sorteos.

Gran cierre con comida: pernil con agregados + bebida.

No te vayas sin tu premio, tu foto y sin disfrutar el cierre con toda la banda pescadora.

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