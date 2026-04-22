La Asociación Atlética Albardón celebrará su aniversario con una destacada propuesta deportiva: la “Posta 21K”, una competencia por equipos que se realizará el próximo 26 de abril en Albardón. La prueba tendrá un formato dinámico y participativo, ya que cada equipo estará compuesto por tres corredores que deberán completar 21 kilómetros en total, divididos en tramos de 7K por integrante.
Llega la "Posta 21k" de la Asociación Atlética de Albardón
La prueba será en equipos y en tres tramos de 7km cada uno. Partirá este domingo a las 9 desde el Parque Latinoamericano de Albardón.