Llega la "Posta 21k" de la Asociación Atlética de Albardón

El evento contará con categorías para damas y varones, organizadas por franjas etarias que van desde los 18 años hasta mayores de 60. Además, se incluyen modalidades mixtas: “Mixto A” (una mujer y dos varones) y “Mixto B” (dos mujeres y un varón), con divisiones según la suma de edades de los participantes.

Como parte de una jornada pensada para toda la familia, también se desarrollará una carrera destinada a niños, promoviendo la participación de los más chicos en el deporte.

El valor de la inscripción fue fijado en 60.000 pesos por equipo, y los interesados podrán anotarse a través de los teléfonos 264-6774690 o 264-5476431. La competencia será fiscalizada por la Federación Atlética Sanjuanina. La acreditación será este viernes 24 de 20:00 a 22:00 en el Parque Latinoamericano de Albardón.

De esta manera, este domingo se vivirá una verdadera fiesta del atletismo, en el marco de un nuevo aniversario de la institución organizadora, con una propuesta que combina deporte, integración y espíritu de equipo.