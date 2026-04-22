"
Moria Casán

Moria Casán, durisima contra Fabiana Cantilo por sus picantes dichos

La conductora Moria Casán se refirió a la picante opinión de la cantante Fabiana Cantilo sobre la aparición pública de Sofía Gala y Fito Páez juntos.

Sofía Gala y Fito Páez soprendieron a todos al aparecer juntos en el Palacio Libertad en el evento homenaje a Moria Casán donde fue homenajeada como Personalidad Emérita de la Cultura.

Luego de que la actriz y el cantante se mostraran juntos por primera vez en público tras los rumores de romance que surgieron en el verano, Fabiana Cantilo lanzó una picante crítica contra el músico.

“Yo hablé el otro día en lo de Karina Mazzocco y me llama este señor —porque ahora es este señor porque nos peleamos— y me dice ‘no hables de mi vida privada’. que seguro que la otra le dijo algo”, dijo a pura ironía Cantilo a Los profesionales de siempre (El Nueve).

Y después dio a entender que su colega podría acatar lo que diga Sofía Gala rememorando una icónica frase de Moria Casán: “Fito recibe órdenes. Pero, ¿ustedes no saben quién es esta chica Gala? Sofía se fue, porque es una genia, porque a él le encantan las genias, pero después se somete a ellas. Lo único que quiero decir es ‘¿quiénes son?’”.

En su programa La mañana con Moria (El Trece), la One le respondió a su estilo a Fabiana Cantilo: “¿Yo qué pienso? Divertido de parte de ella. No sé si Rodolfo habrá llamado a esta chica y le habrá dicho algo. No tengo idea, ni me meto ni quiero hablar porque Sofía dice ‘no somos pareja, no somos nada’".

"Entonces yo no hablo, que hablen ellos. lo adoro a Páez, a mi hija la amo”, remarcó la conductora sobre la prudencia que tomará al hablar del vínculo entre su hija y el artista en público.

Y en el final dejó en claro que no piensa que Fito Páez tomará esa actitud en el vínculo que deslizó Fabiana Cantilo: “Cada hombre se entrega. No tiene complejo del machismo y eso no significa ser pollerudo y tampoco significa ser sometido. Suponte que Sofía le haya pedido algo y él quiere hacer respetar eso y hacer el pedido que le hizo, no significa estar sometido”, concluyó.

