Moria Casán, durisima contra Fabiana Cantilo por sus picantes dichos

Y después dio a entender que su colega podría acatar lo que diga Sofía Gala rememorando una icónica frase de Moria Casán: “Fito recibe órdenes. Pero, ¿ustedes no saben quién es esta chica Gala? Sofía se fue, porque es una genia, porque a él le encantan las genias, pero después se somete a ellas. Lo único que quiero decir es ‘¿quiénes son?’”.
En su programa La mañana con Moria (El Trece), la One le respondió a su estilo a Fabiana Cantilo: “¿Yo qué pienso? Divertido de parte de ella. No sé si Rodolfo habrá llamado a esta chica y le habrá dicho algo. No tengo idea, ni me meto ni quiero hablar porque Sofía dice ‘no somos pareja, no somos nada’".
"Entonces yo no hablo, que hablen ellos. lo adoro a Páez, a mi hija la amo”, remarcó la conductora sobre la prudencia que tomará al hablar del vínculo entre su hija y el artista en público.
Y en el final dejó en claro que no piensa que Fito Páez tomará esa actitud en el vínculo que deslizó Fabiana Cantilo: “Cada hombre se entrega. No tiene complejo del machismo y eso no significa ser pollerudo y tampoco significa ser sometido. Suponte que Sofía le haya pedido algo y él quiere hacer respetar eso y hacer el pedido que le hizo, no significa estar sometido”, concluyó.