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San Martín volverá a vender entradas para el duelo con Quilmes

San Martín buscará otra victoria con Schiapparelli como DT y este sábado recibirá a Quilmes. Si gana podría ingresar en zona de clasificación.

San Martín, que viene de vencer a Midland en el estreno de Schiapparelli, recibirá este sábado, desde las 17.30, a Quilmes por la fecha 11 de la Primera Nacional. La Comisión Directiva del Verdinegro decidió volver a vender entradas para sus hinchas, algo que había iniciado en su último juego en casa ante Atlanta.

San Martín se despegó de los últimos lugares de las posiciones de la zona B y ahora busca dar el paso para pelear por ingresar entre los mejores ocho. El Verdinegro podría conseguirlo este fin de semana si gana y se dan algunos resultados favorables.

Precios de entradas para San Martín vs. Quilmes

El equipo del Pueblo Viejo necesita del apoyo de todos y para este partido estableció los siguientes precios para las entradas: Popular $30.000; Platea Este $40.000; Platea Oeste Baja $45.000; Platea Oeste Alta $55.000 y Damas, menores y jubilados abonarán $25.000. Los tickets ya están a la venta, de manera online, a través de la web sanmartinsj.global.fan/eventos

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Árbitro confirmado

La AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para el fútbol de ascenso y estableció que el partido de San Martín será dirigido por Maximiliano Macheroni. Esta temporada dirigió al Verdinegro en el 0 a 0 ante Racing de Córdoba.

Las posiciones

Posiciones Primera Nacional 26 - F10

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