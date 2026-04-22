San Martín, que viene de vencer a Midland en el estreno de Schiapparelli, recibirá este sábado, desde las 17.30, a Quilmes por la fecha 11 de la Primera Nacional. La Comisión Directiva del Verdinegro decidió volver a vender entradas para sus hinchas, algo que había iniciado en su último juego en casa ante Atlanta.
San Martín volverá a vender entradas para el duelo con Quilmes
San Martín buscará otra victoria con Schiapparelli como DT y este sábado recibirá a Quilmes. Si gana podría ingresar en zona de clasificación.