San Martín volverá a vender entradas para el duelo con Quilmes

San Martín se despegó de los últimos lugares de las posiciones de la zona B y ahora busca dar el paso para pelear por ingresar entre los mejores ocho. El Verdinegro podría conseguirlo este fin de semana si gana y se dan algunos resultados favorables.

Precios de entradas para San Martín vs. Quilmes

El equipo del Pueblo Viejo necesita del apoyo de todos y para este partido estableció los siguientes precios para las entradas: Popular $30.000; Platea Este $40.000; Platea Oeste Baja $45.000; Platea Oeste Alta $55.000 y Damas, menores y jubilados abonarán $25.000. Los tickets ya están a la venta, de manera online, a través de la web sanmartinsj.global.fan/eventos