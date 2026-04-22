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Drama en obra social: una mujer se atrincheró en un baño y reclama atención

Una mujer se encadenó en el interior de una obra social en Capital y exige una respuesta por un reclamo de salud. El episodio genera un fuerte operativo y preocupación.

Una situación de extrema sensibilidad se desarrolla en la tarde de este miércoles en Capital, donde una mujer decidió encadenarse en el interior de un baño de una obra social ubicada sobre calle Lavalle, en la zona previa a 9 de Julio. El hecho generó un inmediato despliegue y mantiene en vilo a quienes se encuentran en el lugar.

De acuerdo a la información preliminar, la mujer adoptó esta medida en el marco de un reclamo vinculado a una intervención médica por una inflamación , y a la cobertura correspondiente. Su pareja sería afiliado directo a la obra social, lo que forma parte del planteo que intenta hacer visible.

Según trascendió, la mujer habría manifestado que no se retirará del lugar hasta obtener una respuesta concreta. En ese contexto, la situación es abordada con cautela por las autoridades, teniendo en cuenta la delicadeza del episodio.

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Por estas horas, se trabaja para contener la situación y evitar que el conflicto escale. El caso permanece en desarrollo y no se descartan nuevas definiciones en las próximas horas.

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