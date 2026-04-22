Drama en obra social: una mujer se atrincheró en un baño y reclama atención

De acuerdo a la información preliminar, la mujer adoptó esta medida en el marco de un reclamo vinculado a una intervención médica por una inflamación , y a la cobertura correspondiente. Su pareja sería afiliado directo a la obra social, lo que forma parte del planteo que intenta hacer visible.

Según trascendió, la mujer habría manifestado que no se retirará del lugar hasta obtener una respuesta concreta. En ese contexto, la situación es abordada con cautela por las autoridades, teniendo en cuenta la delicadeza del episodio.