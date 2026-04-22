Una situación de extrema sensibilidad se desarrolla en la tarde de este miércoles en Capital, donde una mujer decidió encadenarse en el interior de un baño de una obra social ubicada sobre calle Lavalle, en la zona previa a 9 de Julio. El hecho generó un inmediato despliegue y mantiene en vilo a quienes se encuentran en el lugar.
Drama en obra social: una mujer se atrincheró en un baño y reclama atención
Una mujer se encadenó en el interior de una obra social en Capital y exige una respuesta por un reclamo de salud. El episodio genera un fuerte operativo y preocupación.