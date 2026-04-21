La pizza argentina hace historia a nivel mundial

Un argentino hizo girar una pizza gigante sobre su cabeza y quedó entre los mejores del mundo

No es la primera vez que lo logra: también había terminado segundo en 2025, por lo que este nuevo resultado confirma su lugar entre los mejores del mundo. Además, ya forma parte del Hall of Fame del certamen.

Además de subir al podio, Ezequiel Ortigoza ya forma parte del Hall of Fame del certamen.(Foto: APYCE)

Durante la final, Ortigoza presentó una rutina que combinó destreza técnica, riesgo y creatividad. Hubo acrobacias con fuego, lanzamientos de masa y un cierre que se llevó la ovación del público: hizo girar sobre su cabeza una masa de más de seis kilos y más de un metro y medio de diámetro.

Otro argentino entre los diez mejores en Pizza Clásica

La participación argentina tuvo otro resultado destacado gracias a Luciano Grigolato, que terminó en el noveno puesto en la categoría Pizza Clásica.

Grigolato, que actualmente vive en España y maneja una pizzería familiar, compitió contra 354 participantes en esa categoría y fue el argentino mejor ubicado. El resultado le permitió entrar al top 10 en una de las pruebas más tradicionales y competitivas del campeonato.

Tres años seguidos de crecimiento

Los resultados obtenidos en Parma no son un hecho aislado. En los últimos tres años, la Argentina logró mantener una presencia constante entre los mejores:

En 2024 obtuvo el segundo puesto en la categoría Napolitana STG.

En 2025 volvió al podio con otro segundo puesto en Freestyle.

En 2026 repitió ese lugar y sumó además un top 10 en Pizza Clásica.

Desde APYCE aseguran que estos logros son el resultado de años de capacitación, entrenamiento y trabajo en equipo. La competencia, que dura tres jornadas, exige ensayos constantes, pruebas con materias primas y maquinaria, y una preparación minuciosa.

Con estos resultados, la pizza argentina sigue ganando prestigio y demuestra que puede competir de igual a igual con los mejores maestros pizzeros del mundo.