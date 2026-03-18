Nación autorizó la relocalización de la Zona Franca en Jáchal

Además, permite ingresar al país grandes cantidades de insumos y bienes intermedios utilizados en los procesos productivos, depositarlos dentro de la Zona Franca y nacionalizarlos a medida que se vayan necesitando. Esto también disminuye significativamente los costos de producción de las cadenas de valor que los utilizan.

zona franca jáchal 1

Otro hito significativo para la concreción de la relocalización de la Zona Franca fue la aprobación por unanimidad la ley de expropiación del terreno para la Zona Franca de Jáchal. Este logro legislativo fue fruto del diálogo del gobierno provincial con los distintos bloques que forman parte de la Cámara de Diputados de San Juan.

En esa ley aprobada se definió como espacio para la relocalización un predio que cuenta con 110 hectáreas y reúne condiciones consideradas ideales para el desarrollo industrial y logístico. Este terreno tiene acceso directo a la Ruta Nacional N° 150, cercano a líneas de alta tensión, protegido por defensas aluvionales y a una distancia adecuada de los núcleos habitacionales del departamento, lo que garantiza que su funcionamiento no afecte la vida cotidiana de los vecinos. Sobre la Ruta Nacional Nº 150 se resaltó la importancia de esta vía como la columna vertebral del Corredor Bioceánico y su conexión con los proyectos mineros de alta montaña (Josemaría, Veladero, Filo del Sol).

La elección del terreno fue resultado de un exhaustivo análisis realizado por la Comisión de Evaluación y Selección, presidida por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, que evaluó distintas alternativas antes de definir un polígono por su aptitud superior para impulsar la productividad de la futura zona franca.

Para la fundamentación ante el gobierno nacional, desde la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico se abordaron distintos ejes. Se explicó que el análisis de factibilidad técnica, logística y ambiental confirma que este emplazamiento otorga ventajas competitivas críticas para la viabilidad del proyecto, alineándose con las necesidades de los grandes proyectos de inversión (RIGI) previstos en la provincia.

En cuanto al impacto, se hizo énfasis en que permite el flujo directo de camiones de gran porte y cargas indivisibles sin ingresar al ejido urbano de San José de Jáchal.

La Factibilidad Energética para Industrias 4.0 fue otro factor determinante como también la seguridad hídrica ya que, en el diseño del polígono, el límite Oeste se estableció a 25 metros del pie de talud de las defensas aluvionales existentes.

En cuanto a la sinergia con el Ecosistema Productivo, se remarcó que el predio colinda con una importante empresa de cales lo que facilita la integración inmediata de la Zona Franca a un entorno industrial ya operativo.

A partir de la fundamentación que se presentó ante el gobierno nacional, el miércoles 18 de marzo llegó la notificación que comunica la autorización de la nueva localización de la Zona Franca en el departamento de Jáchal, en el predio ubicado en "Campo Los Blanquitos". En esta resolución se deja sin efecto la ubicación anterior, en la ex Estación Ferroviaria, y establece mediante Ley N° 2806-A de Expropiación que dichas tierras son de utilidad pública y sujetas a expropiación.